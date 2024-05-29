На Запорожской АЭС находятся чеченские боевики - Центр нацсопротивления

На Запорожской атомной станции в Энергодаре находятся чеченские подразделения росгвардии "ахмат" (ОМОН и СОБР), которые обустроили на станции базу, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

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По данным Центра, в одном из помещений ЗАЭС чеченцы даже создали тир.

"Присутствие боевиков и их техники на станции оккупанты объясняют якобы охраной объекта, но на самом деле техника и боевики привлечены к патрулированию городом и к репрессиям против украинцев", - говорится в сообщении.

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В центре отметили, что "игра в прятки не спасет чеченских боевиков, ведь пути их патрулирования известны и никому не избежать наказания".