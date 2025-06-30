Максимальна мілітаризація міста: у Маріуполі зафіксували велике пересування кадирівців
Київ • УНН
росія перекинула 15 вантажівок з бійцями чеченського підрозділу "ахмат" до окупованого Маріуполя. Кадирівців готують до переміщення в Запорізьку область для ротації.
росіяни перекинули у окупований Маріуполь 15 військових вантажівок з бійцями чеченського підрозділу "ахмат". Про це повідомив у Telegram керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.
Деталі
За інформацією, отриманою від джерел на окупованих територіях, кадирівців планують перемістити в Запорізьку область (район Енергодару, Мелітополя та Василівки) сьогодні - завтра на ротацію. Йдеться про фіксацію у Маріуполі найбільшого з 2022 року загону бійців підрозділу "ахмат".
Чергове підтвердження максимальної логістичної мілітаризації міста
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували велике пересування російських військ і бронетехніки за кількома напрямками. Рух спостерігався з ростовської області та тимчасово окупованого Криму.