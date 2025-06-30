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Максимальна мілітаризація міста: у Маріуполі зафіксували велике пересування кадирівців

Київ • УНН

 • 410 перегляди

росія перекинула 15 вантажівок з бійцями чеченського підрозділу "ахмат" до окупованого Маріуполя. Кадирівців готують до переміщення в Запорізьку область для ротації.

Максимальна мілітаризація міста: у Маріуполі зафіксували велике пересування кадирівців

росіяни перекинули у окупований Маріуполь 15 військових вантажівок з бійцями чеченського підрозділу "ахмат". Про це повідомив у Telegram керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.

Деталі

За інформацією, отриманою від джерел на окупованих територіях, кадирівців планують перемістити в Запорізьку область (район Енергодару, Мелітополя та Василівки) сьогодні - завтра на ротацію. Йдеться про фіксацію у Маріуполі найбільшого з 2022 року загону бійців підрозділу "ахмат".

Чергове підтвердження максимальної логістичної мілітаризації міста

– написав Андрющенко. Він також опублікував фото і відео переміщення ворожої техніки вулицями окупованого Маріуполя.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували велике пересування російських військ і бронетехніки за кількома напрямками. Рух спостерігався з ростовської області та тимчасово окупованого Криму.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Запорізька область
Крим
Енергодар
Мелітополь
Маріуполь
Tesla
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