У Маріуполі зафіксували значне пересування ворога: що відомо

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині зафіксували велике пересування ворога, повідомив у п'ятницю керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у Telegram, пише УНН.

Військова складова. Вчора зафіксовано велике пересування ворога через Маріуполь - написав Андрющенко.

З його слів, ідеться про кілька напрямків. "По напряму Ростов-Новоазовськ-Маріуполь-Пологівський / бердянський напрям. Близько 7 платформ з бронетехнікою, включаючи танки. Понад 40 вантажівок з живою силою та БК", - зазначив Андрющенко.

"По напряму Крим/Херсон - Маріуполь - Новоазовськ- Таганрог / Ростов - Суми (?) колона понад 20 вантажівок з живою силою, близько 5 тягачів з бронетехнікою класу БМП/БМД", - додав він.

Зі слів Андрющенка, "на фоні зниження активності наступальних дій з одного боку, з іншого вдалих дій Сил оборони в Запорізької області можна прогнозувати найближчими днями посилені спроби штурму в районі Гуляйполя та Оріхова".

Понад чверть боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу