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В Мариуполе зафиксировали значительное передвижение врага: что известно

Киев • УНН

 • 1028 просмотра

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировано значительное передвижение российских войск и бронетехники. Движение наблюдалось по нескольким направлениям, из Ростовской области и Крыма, включая танки и БМП.

В Мариуполе зафиксировали значительное передвижение врага: что известно

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировано большое передвижение врага, сообщил в пятницу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.

Военная составляющая. Вчера зафиксировано большое передвижение врага через Мариуполь

- написал Андрющенко.

По его словам, речь идет о нескольких направлениях. "По направлению Ростов-Новоазовск-Мариуполь-Пологовское / бердянское направление. Около 7 платформ с бронетехникой, включая танки. Более 40 грузовиков с живой силой и БК", - отметил Андрющенко.

"По направлению Крым/Херсон - Мариуполь - Новоазовск-Таганрог / Ростов - Сумы (?) колонна более 20 грузовиков с живой силой, около 5 тягачей с бронетехникой класса БМП/БМД", - добавил он.

По словам Андрющенко, "на фоне снижения активности наступательных действий с одной стороны, с другой удачных действий Сил обороны в Запорожской области можно прогнозировать в ближайшие дни усиленные попытки штурма в районе Гуляйполя и Орехова".

Более четверти боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба27.06.25, 08:20 • 1584 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Донецкая область
Запорожская область
Гуляйполе
Крым
Бердянск
Мариуполь
Херсон
Сумы
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