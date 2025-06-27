В Мариуполе зафиксировали значительное передвижение врага: что известно
Киев • УНН
Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировано значительное передвижение российских войск и бронетехники. Движение наблюдалось по нескольким направлениям, из Ростовской области и Крыма, включая танки и БМП.
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировано большое передвижение врага, сообщил в пятницу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.
Военная составляющая. Вчера зафиксировано большое передвижение врага через Мариуполь
По его словам, речь идет о нескольких направлениях. "По направлению Ростов-Новоазовск-Мариуполь-Пологовское / бердянское направление. Около 7 платформ с бронетехникой, включая танки. Более 40 грузовиков с живой силой и БК", - отметил Андрющенко.
"По направлению Крым/Херсон - Мариуполь - Новоазовск-Таганрог / Ростов - Сумы (?) колонна более 20 грузовиков с живой силой, около 5 тягачей с бронетехникой класса БМП/БМД", - добавил он.
По словам Андрющенко, "на фоне снижения активности наступательных действий с одной стороны, с другой удачных действий Сил обороны в Запорожской области можно прогнозировать в ближайшие дни усиленные попытки штурма в районе Гуляйполя и Орехова".
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