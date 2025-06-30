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Максимальная милитаризация города: в Мариуполе зафиксировали большое передвижение кадыровцев

Киев • УНН

 • 352 просмотра

россия перебросила 15 грузовиков с бойцами чеченского подразделения "ахмат" в оккупированный Мариуполь. Кадыровцев готовят к перемещению в Запорожскую область для ротации.

Максимальная милитаризация города: в Мариуполе зафиксировали большое передвижение кадыровцев

россияне перебросили в оккупированный Мариуполь 15 военных грузовиков с бойцами чеченского подразделения "ахмат". Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

По информации, полученной из источников на оккупированных территориях, кадыровцев планируют переместить в Запорожскую область (район Энергодара, Мелитополя и Васильевки) сегодня - завтра на ротацию. Речь идет о фиксации в Мариуполе крупнейшего с 2022 года отряда бойцов подразделения "ахмат".

Очередное подтверждение максимальной логистической милитаризации города

– написал Андрющенко. Он также опубликовал фото и видео перемещения вражеской техники по улицам оккупированного Мариуполя.

Напомним

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали большое передвижение российских войск и бронетехники по нескольким направлениям. Движение наблюдалось из ростовской области и временно оккупированного Крыма.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Запорожская область
Крым
Энергодар
Мелитополь
Мариуполь
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