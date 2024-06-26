російські військові вивозять обладнання з окупованої ЗАЕС - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Російські окупаційні війська перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військовий об'єкт та вивозять звідти невикористовуване обладнання до рф.
Окупаційні війська рф та призначений москвою заступник директора захопленої Запорізької атомної електростанції едуард атакіщєв вивозять із ЗАЕС незадіяне обладнання. Про це пише УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
Деталі
Зазначається, що атакіщєв постійно пересувається в оточенні військових й майже не з’являється в Енергодарі, переважно перебуваючи в Москві. Вся діяльність атакіщєва підпорядкована національному центру управління "оборони" рф.
У Спротиві підкреслюють, що це є черговим свідченням того, що росіяни планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт.
В умовах війни, перезапуск ЗАЕС може мати наслідки, які важко передбачити – МАГАТЕ03.06.24, 16:12 • 34015 переглядiв
Відряджений з ростова атакіщєв відповідає за підписання фіктивних угод щодо передання непотрібного майна станції (ЗАЕС - ред.) на потреби окупантів, а також їх розміщення на території
Нагадаємо
У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що окупаційні війська рф використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС.