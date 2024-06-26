російські військові вивозять обладнання з окупованої ЗАЕС - Центр нацспротиву

Окупаційні війська рф та призначений москвою заступник директора захопленої Запорізької атомної електростанції едуард атакіщєв вивозять із ЗАЕС незадіяне обладнання. Про це пише УНН з посиланням на Центр національного спротиву.

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Зазначається, що атакіщєв постійно пересувається в оточенні військових й майже не з’являється в Енергодарі, переважно перебуваючи в Москві. Вся діяльність атакіщєва підпорядкована національному центру управління "оборони" рф.

У Спротиві підкреслюють, що це є черговим свідченням того, що росіяни планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт.

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Відряджений з ростова атакіщєв відповідає за підписання фіктивних угод щодо передання непотрібного майна станції (ЗАЕС - ред.) на потреби окупантів, а також їх розміщення на території