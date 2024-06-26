российские военные вывозят оборудование из оккупированной ЗАЭС - Центр нацсопротивления

Оккупационные войска рф и назначенный Москвой заместитель директора захваченной Запорожской атомной электростанции Эдуард атакищев вывозят из ЗАЭС незадействованное оборудование. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Отмечается, что атакищев постоянно передвигается в окружении военных и почти не появляется в Энергодаре, преимущественно находясь в Москве. Вся деятельность атакищева подчинена Национальному центру управления" обороны " рф.

В сопротивлении подчеркивают, что это является очередным свидетельством того, что россияне планомерно превратили ЗАЭС в военный объект.

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Командированный из ростова атакищев отвечает за подписание фиктивных соглашений по передаче ненужного имущества станции (ЗАЭС - ред.) на нужды оккупантов, а также их размещение на территории - рассказали в центре нацсопротивления.

Напомним

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что оккупационные войска рф используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС.