российские военные вывозят оборудование из оккупированной ЗАЭС - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
Российско оккупационные войска превратили Запорожскую атомную электростанцию в военный объект и вывозят оттуда неиспользуемое оборудование в рф.
Оккупационные войска рф и назначенный Москвой заместитель директора захваченной Запорожской атомной электростанции Эдуард атакищев вывозят из ЗАЭС незадействованное оборудование. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
Отмечается, что атакищев постоянно передвигается в окружении военных и почти не появляется в Энергодаре, преимущественно находясь в Москве. Вся деятельность атакищева подчинена Национальному центру управления" обороны " рф.
В сопротивлении подчеркивают, что это является очередным свидетельством того, что россияне планомерно превратили ЗАЭС в военный объект.
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Командированный из ростова атакищев отвечает за подписание фиктивных соглашений по передаче ненужного имущества станции (ЗАЭС - ред.) на нужды оккупантов, а также их размещение на территории
Напомним
В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что оккупационные войска рф используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС.