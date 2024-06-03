В условиях войны, перезапуск ЗАЭС может иметь последствия, которые трудно предсказать - МАГАТЭ

Перезапуск Запорізької атомної електростанції в Україні, яку тимчасово утримує рф, є небезпечним. Голова служби ядерної ООН Рафаэль Гроссі мав зустріч з представниками росії, за результатами якої чиновник висловив стурбованість, передає УНН із посиланням на "Скай Ньюс".

Перезапуск Запорожской атомной электростанции в Украине, которую получает Россия, будет опасным до тех пор, пока вокруг нее продолжается война, - заявил глава ядерного надзора ООН Рафаэль Гросси.

По данным Sky News, На прошлой неделе Гросси провел встречу с представителями рф по ЗАЭС. Встреча состоялась после того, как официальные лица и Владимир Путин, сообщили чиновнику, что Москва хочет перезапустить крупнейшую в Европе атомную электростанцию.

Идея, конечно, у них есть-перезапустить в какой-то момент. Они не планируют выводить эту атомную электростанцию из эксплуатации. Именно это и побуждает к обсуждению этого вопроса – сообщил руководитель МАГАТЭ на пресс-конференции в первый день ежеквартального заседания Совета управляющих МАГАТЭ, в состав которого входят 35 стран.

справка

По состоянию на сейчас, шесть реакторов ЗАЭС остановлены по соображениям безопасности по рекомендации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Запорожская атомная электростанция снова оказалась на грани обесточивания, поскольку только одна линия электропередач соединяет ее энергосистемой Украины. Энергоатом напомнил, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный – с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.