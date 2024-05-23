ЗАЭС снова на грани блэкаута, работает только одна линия питания

Запорожская АЭС снова на грани блэкаута, ведь отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750 кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную ЗАЭС с Объединенной энергосистемой Украины. Работает только одна линия питания. Об этом сообщил Энергоатом, передает УНН.

Сегодня, 23 мая 2024 года, в 13:31 отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750 кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с Объединенной энергосистемой Украины. Сейчас крупнейшая АЭС Европы соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330 кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" - говорится в сообщении.

Сообщается, что в случае отказа этой линии на ЗАЭС произойдет очередной полный блэкаут, что является тяжелым нарушением условий нормальной эксплуатации станции и грозит развитием аварии.

"Российские оккупанты продолжают создавать чрезвычайно опасную ситуацию на Запорожской АЭС. Чтобы не допустить развития худших сценариев, станция должна как можно быстрее вернуться под контроль легитимного оператора - Энергоатома", - отметил глава Компании Петр Котин.

Энергоатом напомнил, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный - с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ грозит развитием ядерной и радиационной аварии.

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