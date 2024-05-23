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ЗАЭС снова на грани блэкаута, работает только одна линия питания
Запорожская атомная электростанция снова оказалась на грани обесточивания, поскольку только одна линия электропередач соединяет ее с энергосистемой Украины. Энергоатом напомнил, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный - с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.
Украина будет продолжать развивать силы украинской морской пехоты - Зеленский
Украина будет продолжать развивать силы украинской морской пехоты - особого рода войск, которые своей храбростью, преданностью и стратегическими битвами на юге и востоке существенно повлияли на войну против российской агрессии.
Что делать военным и как избавиться от статуса «в розыске»: в Минобороны ответили на самые распространенные вопросы о "Резерв+"
Министерство обороны предоставило ответы на часто задаваемые вопросы о приложении "Резерв+": кому нужно его устанавливать, нужно ли посещать военные комиссариаты после обновления данных, как исправить неверные данные из реестра "Оберіг", что делать, если вас обозначили как "разыскиваемого", и почему некоторые пользователи не могут войти в приложение.
Сырский: на Харьковщине враг погряз в уличных боях за Волчанск, самые жесткие бои - на Покровском и Кураховском направлениях
В Харьковской области российские войска полностью погрязли в уличных боях за Волчанск, а на Покровском и Кураховском направлениях продолжаются интенсивные и ожесточенные бои, враг пытается прорвать украинскую оборону любой ценой.
Украина подпишет меморандум о содействии торговым и инвестиционным отношениям с Коста-Рикой
Украина и Коста-Рика обсудили укрепление торгово-экономических связей, включая подготовку к подписанию Меморандума о взаимопонимании по содействию торговле и инвестициям, создание совместной рабочей группы и перспективы будущего соглашения о свободной торговле.
За два года платформа UNITED24 воплотила в жизнь более 100 проектов для поддержки Украины - Зеленский
За два года платформа UNITED24 реализовала более 100 проектов в поддержку Украины, среди которых создание первого в мире флота морских беспилотников, сбор средств на беспилотники для армии, восстановление инфраструктуры и достижения многих других важных результатов, которые укрепили страну и спасли жизни.
Коммерческая структура уничтожила дорогу стратегическому предприятию
Коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" незаконно использовала и повредила дорогу, принадлежащую стратегическому предприятию "Одесский припортовый завод".
Фонд Вадима Столара приглашает на презентацию книги "Історії сильних" в Одессе
Фонд Вадима Столара приглашает на презентацию книги "Історії сильних" в Одессе.
путин поехал в минск на встречу с лукашенко: о чем будут говорить
путин и лукашенко обсудят дальнейшее развитие российско-белорусского стратегического партнерства и ключевые международные вопросы во время визита путина в белоруссию 23-24 мая.
На Виннитчине запретят проведение массовых религиозных мероприятий за пределами культовых сооружений
С 15 июня по 31 октября 2024 года в Винницкой области будет запрещено проведение массовых религиозных мероприятий вне культовых сооружений, чтобы избежать возможных террористических атак, диверсий, ракетных ударов и провокаций в условиях вооруженной агрессии России против Украины.