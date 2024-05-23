ЗАЕС знову на межі блекауту, працює лише одна лінія живлення
Київ • УНН
Запорізька атомна електростанція знову опинилася на межі знеструмлення, оскільки лише одна лінія електропередач з'єднує її з енергосистемою України. Енергоатом нагадав, що від початку російської окупації Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.
Запорізька АЕС знову на межі блекауту, адже відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із Об’єднаною енергосистемою України. Працює лише одна лінія живлення. Про це повідомив Енергоатом, передає УНН.
Сьогодні, 23 травня 2024 року, о 13:31 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із Об’єднаною енергосистемою України. Наразі найбільша АЕС Європи зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330 кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна
Повідомляється, що у разі відмови цієї лінії на ЗАЕС станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії.
"Російські окупанти продовжують створювати надзвичайно небезпечну ситуацію на Запорізькій АЕС. Аби не допустити розвитку найгірших сценаріїв, станція має якнайшвидше повернутися під контроль легітимного оператора – Енергоатома", – наголосив очільник Компанії Петро Котін.
Енергоатом нагадав, що від початку російської окупації Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.
54 делегації МАГАТЕ закликали притягнути росію до відповідальності за загрози ядерній безпеці - Міненерго22.05.24, 16:09 • 20974 перегляди