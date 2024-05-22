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54 делегації МАГАТЕ закликали притягнути росію до відповідальності за загрози ядерній безпеці - Міненерго

54 делегації МАГАТЕ закликали притягнути росію до відповідальності за загрози ядерній безпеці - Міненерго

Київ • УНН

 • 20974 перегляди

54 делегації МАГАТЕ закликали притягнути росію до відповідальності за створення загроз ядерній безпеці шляхом захоплення і мілітаризації Запорізької атомної електростанції в Україні.

54 делегації в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтримали підготовлену Україною заяву про загрози ядерній і радіаційній безпеці, які створює росія. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, пише УНН.

Деталі

Відповідна заява була озвучена та підтримана на "Міжнародній конференції МАГАТЕ: формування майбутнього", що відбувається у Відні..

Вперше в історії держава-член МАГАТЕ навмисно атакувала та захопила контроль над мирними ядерними об’єктами, що належать іншій державі-члену МАГАТЕ. Ми засуджуємо захоплення росією та мілітаризацію ЗАЕС, що може призвести до серйозних наслідків для ядерної безпеки. Навмисне ігнорування росією міжнародного права, її присутність і дії на ЗАЕС, а також напади на критично важливу енергетичну інфраструктуру України продовжують наражати на небезпеку Україну та ширший регіон. Ми закликаємо до продовження зусиль, щоб притягнути росію до відповідальності за створення загроз для ядерної безпеки,

- наголосили країни, що підтримали заяву.

Міністр енергетики України Герман Галущенко, коментуючи рішення делегацій МАГАТЕ, зазначив: "Це ще один крок цивілізованого світу до витіснення росії зі сфери атомних технологій, де вона тримала лідерство навіть після зухвалого злочину проти ядерної безпеки світу". Він також наголосив, що наступним кроком мають бути санкції проти атомної галузі країни-терориста.

Окрім цього, росія має виконати вимоги чотирьох резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ та резолюції Генеральної конференції МАГАТЕ 2023 року про негайне виведення російських військ та іншого несанкціонованого персоналу із Запорізької АЕС,

- зазначив Галущенко.

У спільній заяві країн також акцентується на важливості "семи незамінних стовпів забезпечення ядерної безпеки та безпеки під час збройного конфлікту", а також необхідності дотримання п’яти конкретних принципів для ЗАЕС, які були оголошені Генеральним директором Ради Безпеки ООН з урахуванням суверенітету і територіальної цілісності України.

Також цього, країни-підписанти відзначили важливість роботи МАГАТЕ та генерального директора Агентства Рафаеля Гроссі у запобіганні ядерній аварії в Україні. Водночас акцентується, що війна перешкоджає здатності МАГАТЕ ефективніше впроваджувати гарантії в Україні.

Керівник "Енергоатому" про ситуацію на ЗАЕС: "Найнебезпечніше зараз - це брак досвідченого персоналу"26.04.24, 15:06 • 15714 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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