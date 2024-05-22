54 делегации МАГАТЭ призвали привлечь россию к ответственности за угрозы ядерной безопасности-Минэнерго

54 делегации в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) поддержали подготовленное Украиной заявление об угрозах ядерной и радиационной безопасности, которые создает россия. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, пишет УНН.

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Соответствующее заявление было озвучено и поддержано на "международной конференции МАГАТЭ: формирование будущего", что происходит в Вене..

Впервые в истории государство-член МАГАТЭ намеренно атаковало и захватило контроль над мирными ядерными объектами, принадлежащими другому государству-члену МАГАТЭ. Мы осуждаем захват россией и милитаризацию ЗАЭС, что может привести к серьезным последствиям для ядерной безопасности. Умышленное игнорирование Россией международного права, ее присутствие и действия на ЗАЭС, а также нападения на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины продолжают подвергать опасности Украину и более широкий регион. Мы призываем к продолжению усилий, чтобы привлечь Россию к ответственности за создание угроз для ядерной безопасности, - подчеркнули страны, поддержавшие заявление.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, комментируя решение делегаций МАГАТЭ, отметил:"это еще один шаг цивилизованного мира к вытеснению россии из сферы атомных технологий, где она держала лидерство даже после дерзкого преступления против ядерной безопасности мира". Он также подчеркнул, что следующим шагом должны быть санкции против атомной отрасли страны-террориста.

Кроме этого, россия должна выполнить требования четырех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ и резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ 2023 года о немедленном выводе российских войск и другого несанкционированного персонала с Запорожской АЭС, - отметил Галущенко.

В совместном заявлении стран также акцентируется на важности "семи незаменимых столпов обеспечения ядерной безопасности и безопасности во время вооруженного конфликта", а также необходимости соблюдения пяти конкретных принципов для ЗАЭС, которые были объявлены генеральным директором Совета Безопасности ООН с учетом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также этого, страны-подписанты отметили важность работы МАГАТЭ и генерального директора Агентства Рафаэля Гросси в предотвращении ядерной аварии в Украине. В то же время акцентируется, что война препятствует способности МАГАТЭ эффективнее внедрять гарантии в Украине.

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