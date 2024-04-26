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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Руководитель "Энергоатома" о ситуации на ЗАЭС: "Самое опасное сейчас - это нехватка опытного персонала"

Руководитель "Энергоатома" о ситуации на ЗАЭС: "Самое опасное сейчас - это нехватка опытного персонала"

Киев  •  УНН

26 апреля 2024, 12:06  •  4044 просмотра

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Запорожская атомная электростанция сталкивается с критической нехваткой опытного персонала из-за российской оккупации, что серьезно ставит под угрозу ее способность работать безопасно и реагировать на чрезвычайные ситуации.

Способность Запорожской атомной электростанции реагировать на непредвиденные обстоятельства серьезно снизилась из-за отсутствия на ней опытного персонала. Безопасность ЗАЭС находится под угрозой, заявил руководитель АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин интервью японскому изданию NHK, передает УНН

Самое опасное сейчас - это нехватка опытного персонала. Тех, кто отвечал за ядерную безопасность, заменили россияне. Безопасность станции находится под угрозой, поскольку россияне вытеснили тех, кто имеет опыт, и их способность управлять станцией и реагировать на непредвиденные ситуации значительно уменьшилась

- заявил Петр Котин.

Руководитель "Энергоатома" отметил, что после того, как российские военные оккупировали Запорожскую АЭС количество сотрудников сократилось с около 11-х тысяч до 4-х, а их опыт и квалификация недостаточны для эксплуатации станции. Кроме того, на площадке станции постоянно присутствуют не менее 500 российских военных. 

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Котин также  напомнил, что в июне прошлого года россияне взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего водохранилище, из которого поставлялась вода на Запорожскую атомную электростанцию, обмелело: "Теперь мы имеем только один пруд-охладитель". 

Как отметил Котин, единственным возможным решением для восстановления ядерной и радиационной безопасности является деоккупация станции и вывод всех российских войск с территории ЗАЭС. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
ukrainaУкраина
kakhovskaya-plotinaКаховская плотина
zaporozheЗапорожье
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