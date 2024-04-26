Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
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Зеленский: мир должен оказать давление на рф для освобождения ЗАЭС, чтобы предотвратить новые радиационные катастрофы
Оккупация россией Запорожской АЭС грозит новой радиационной катастрофой, поэтому мир должен оказать давление на рф, чтобы она освободила станцию и вернула ее под контроль Украины.
Рада планирует рассмотреть во втором чтении проект о распоряжении репродуктивными клетками
Украинский парламент планирует рассмотреть поправки, которые позволят физическим лицам составлять завещание относительно распоряжения своими репродуктивными клетками, в том числе для применения вспомогательных репродуктивных технологий, после смерти или объявления умершим физического лица.
Курс валют на 26 апреля: гривна девальвировала на 20 копеек
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 20 копеек, установив официальный обменный курс на уровне 39,6702 UAH/USD.
На Запорожье россияне совершили более 320 обстрелов, в том числе авиаудары по Малой Токмачке
россияне совершили более 320 обстрелов в Запорожской области, включая авиаудары по Малой Токмачке. Обошлось без жертв среди гражданского населения, но с разрушением жилых домов.
ВР планирует во втором чтении рассмотрение законопроекта по противодействию домашнему насилию
Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, направленный на совершенствование процедур противодействия домашнему насилию по признаку пола в соответствии со Стамбульской конвенцией.
Николаевскую область армия рф атаковала из артиллерии, ударила FPV-дроном - ОВА
Российские войска применили артиллерию и беспилотник-камикадзе в Николаевской области, повредив жилые дома, но без жертв.
В ХАМАСе сказали, при каких условиях готовы сложить оружие
ХАМАС заявляет, что готов сложить оружие и стать политической партией, если будет создано независимое палестинское государство в пределах границ, существовавших до 1967 года.
По Харькову за сутки без ударов рф, по области враг бил ракетами и КАБами - ОВА
Российские войска обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковской области, вызвав жертвы и повреждения гражданской инфраструктуры, но обстрелов самого Харькова за минувшие сутки не зафиксировано.
Интегрированное экологическое разрешение и контроль промзагрязнения: Рада планирует рассмотреть во втором чтении еще один евроинтеграционный законопроект
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который вводит интегрированную систему экологических разрешений и требования по использованию наилучших доступных технологий для предотвращения и контроля промышленного загрязнения.
В Херсонской области россияне попали в ТЦ и детсад, за сутки 6 раненых - ОВА
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажный дом, 6 частных домов, торговый центр, детский сад, сельскохозяйственное предприятие и автомобили, в результате чего 6 человек получили ранения.