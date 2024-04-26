Зеленский: мир должен оказать давление на рф для освобождения ЗАЭС, чтобы предотвратить новые радиационные катастрофы

Весь мир обязан оказать давление на россию, чтобы добиться освобождения Запорожской АЭС, которую захватили россияне. Только так можно предотвратить новые радиационные катастрофы, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции, передает УНН.

Радиация не видит границ и национальных флагов. Чернобыльская катастрофа продемонстрировала, как быстро могут возникнуть смертельные угрозы - написал Зеленский в соцсети X.

Он напомнил, что десятки тысяч людей ценой собственного здоровья и жизни ликвидировали последствия Чернобыльской катастрофы.

Также вспомнил, как на 35 дней в 2022 году россия оккупировала Чернобыльскую атомную электростанцию. По словам Президента, российские солдаты разграбили лаборатории, захватили охранников и издевались над персоналом, а также использовали станцию как площадку для дальнейших военных операций.

Вот уже 785 дней российские террористы держат в заложниках Запорожскую АЭС. И весь мир обязан оказать давление на Россию, чтобы добиться освобождения ЗАЭС и возвращения ее под полный контроль Украины, а также обеспечить защиту всех украинских ядерных объектов от российских ударов - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что только так можно предотвратить новые радиационные катастрофы, которыми постоянно угрожает присутствие российских оккупантов на ЗАЭС.

"Мы помним самоотверженность людей, которые спасали жизни в 1986 году. Мы ценим всех, кто помогает спасать жизни сейчас", - добавил глава государства.

Напомним

Сегодня, 26 апреля, очередная годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Во всем мире вспоминают события конца апреля 1986 года, чтят память ликвидаторов и людей, умерших от радиационного облучения, проводят мероприятия, чтобы не допустить подобных техногенных катастроф в будущем.