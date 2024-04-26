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Руководитель "Энергоатома" о завершении сроков использования ядерного топлива на ЗАЭС: мы входим на неизвестную территорию
Шесть энергоблоков оккупированной россией Запорожской атомной электростанции приближаются к завершению срока эксплуатации топлива, выходя на неизведанную территорию, поскольку ранее никто никогда не превышал эти сроки, что вызывает беспокойство по поводу безопасности.
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Если воинская часть получает некачественные продукты питания, начальник продовольственной службы должен составить акт. Поставщик будет оштрафован на 20% от стоимости некачественных продуктов и обязан заменить их в течение 24 часов.
Партизаны зафиксировали переброску тяжелой техники в Крым - "АТЕШ"
Украинские партизаны зафиксировали перемещение нескольких боевых машин пехоты БМП-2 в направлении Симферополя в Крыму, вероятно, для ремонта.
В Украине важно сохранить денежную поддержку для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются - Минсоцполитики
Украина работает над критериями адресной финансовой помощи и максимальной диджитализацией для тех, кто в ней больше всего нуждается, поскольку социальные расходы зависят от международной помощи, а экономика сосредоточена на расходах на оборону.
Расстрел полицейских в Винницкой области: ГБР разоблачило двух военных, которые помогали подозреваемым сбежать за границу
ГБР разоблачило двух военных, которые помогали подозреваемым в убийстве полицейского в Винницкой области сбежать за границу, предоставив автомобиль, паспорта и мобильный телефон, а один из них самовольно покинул воинскую часть.
Комитет по безопасности парламента Швейцарии поддержал план помощи Украине на 5,5 млрд долларов
Комитет по вопросам безопасности швейцарского парламента проголосовал за выделение $5,5 млрд помощи Украине в рамках пакета мер, направленных на повышение обороноспособности Швейцарии.
В Сумах прогремел взрыв - СМИ
По сообщениям СМИ, в Сумах. ПС ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиабомб по Сумской области.
Армия рф ударила по центру Дергачей на Харьковщине: пострадали дети
Двое детей в возрасте 5 и 16 лет были ранены, когда российские войска атаковали центр города Дергачи в Харьковской области.
Рамштайн-21: ожидается формализация пакетов военной помощи и фокус на коалициях - нардеп
Чернев ожидает формализации пакетов помощи от США, Великобритании и Германии, сосредотачиваясь на восьми коалициях для эффективной и своевременной помощи, приоритетами которой являются снаряды, системы противовоздушной обороны, бронетехника и ракеты большой дальности ATACMS для борьбы с территориальными потерями и дефицитом боеприпасов.
В ОП о социальной политике: людям нужны не только выплаты, а сервисы и услуги
Украина создает новую систему социальной политики, ориентированную на предоставление услуг и поддержки в сложных жизненных ситуациях, со стимулами для возвращения людей к экономической активности, на основе таких принципов, как диджитализация, адресность, универсальность, справедливость и безбарьерный доступ.