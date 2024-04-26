Руководитель "Энергоатома" о завершении сроков использования ядерного топлива на ЗАЭС: мы входим на неизвестную территорию

На всех шести энергоблоках оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции завершается срок эксплуатации ядерного топлива. Руководитель "Энергоатома" Петр Котин в эфире телемарафона отметил, что с завершением этих сроков мы заходим на неизведанную территорию, ведь никто еще не превышал этих сроков, передает УНН.

Действительно, это одна из проблем, которая добавилась в последнее время. Часть топлива - срок эксплуатации на него превышает 6 лет. Мы входим на неизвестную территорию, там, где никто еще не был, потому что никто не превышал этот срок до того в атомных реакторах где-либо. И производитель топлива на сегодня должен провести соответствующие анализы безопасности, соответствующее обследование этого топлива. После этого можно будет сказать, что с ним можно делать. Возможно, оно еще пригодно для дальнейшей эксплуатации, но это нужно проверить полностью - отметил Котин.

Он отметил, что такую проверку должны провести компетентные представители производителей топлива, но на сегодня проведение такой проверки невозможно, ведь доступа к топливу нет.

Напомним

Ранее руководитель "Энергоатома" Петр Котин предупредил, что Запорожская АЭС постоянно находится очень близко к первой фазе аварии, которая была на Фукусиме.

Оккупанты не проводят на ЗАЭС в полном объеме ремонты и регламентные проверки - Котин