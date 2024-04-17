Оккупанты не проводят на ЗАЭС в полном объеме ремонты и регламентные проверки - Котин

На Запорожской АЭС нехватка квалифицированного и лицензированного персонала, ведь россияне берут на работу всех подряд. Это очень большая угроза для оборудования. Не проводятся на ЗАЭС в полном объеме ремонты и регламентные проверки. Об этом сообщил руководитель Энергоатома Петр Котин в эфире Radio NV, передает корреспондент УНН.

"Внештатная ситуация там постоянно. Ситуация за более чем два года оккупации ухудшается каждый день на ЗАЭС. Основные угрозы - это отсутствие воды охлаждающей. Это после подрыва Каховского водохранилища. Отсутствие и недостача линий электропередач. На сегодня она подключена к двум линиям украинской электросети. Уже было восемь блокад на Запорожской АЭС, когда были повреждены все линии. При этом остаются в работе дизель-генераторы. Отказ дизель-генераторов приводит к началу аварии с плавлением ядерного топлива и выбросом радиоактивных продуктов из реакторов...", - рассказал Котин.

Еще одной угрозой он назвал нехватку квалифицированного и лицензированного персонала на ЗАЭС.

"Из-за этой нехватки персонала россияне принимают на работу на ЗАЭС всех подряд, чтобы показать МАГАТЭ, что все позиции которые нужно заняты, но заняты они абсолютно не квалифицированным персоналом. Это очень большая угроза оборудованию станции и из-за некомпетентных действий этого персонала постоянные идут отказы оборудования, и ухудшается ситуация с этим оборудованием. Не проводятся в полном объеме ремонты, не проводятся в полном объеме регламентные проверки. Атомный объект он очень сложный и там много тысяч единиц оборудования, которые требуют постоянного по графику проверок", - отметил Котин.

Он напомнил, что пару дней назад оккупанты перевели четвертый энергоблок ЗАЭС в "холодную остановку".

Впервые с 2022 года: ЗАЭС перевела все энергоблоки в "холодную остановку" - МАГАТЭ

"Мы до сих пор не знаем, почему оккупанты это сделали. Есть такое опасение, что обнаружили серьезные дефекты на четвертом энергоблоке. Почему они перевели его в "холодный останов", - сказал Котин.

Дополнение

Котин заявлял, что действия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) очень сдержанные по освобождению Запорожской атомной электростанции от рф и передачи контроля украинской стороне. МАГАТЭ показывает неспособность достичь этой цели с имеющимися у них инструментами.