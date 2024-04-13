Впервые с 2022 года: ЗАЭС перевела все реакторы в "холодную остановку" - МАГАТЭ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  134439 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  135580 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  137379 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  156477 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  125385 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136655 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161610 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139763 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134396 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117810 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Новости по теме
Впервые с 2022 года: ЗАЭС перевела все реакторы в "холодную остановку" - МАГАТЭ

Впервые с 2022 года: ЗАЭС перевела все реакторы в "холодную остановку" - МАГАТЭ

  •  8311 просмотра
На Хмельницкой АЭС начата подготовка к возведению двух энергоблоков: детали и особенности технологии

На Хмельницкой АЭС начата подготовка к возведению двух энергоблоков: детали и особенности технологии

  •  11039 просмотра
Под артобстрелами и ударами дронов: за день на Никопольщину совершили 8 атак

Под артобстрелами и ударами дронов: за день на Никопольщину совершили 8 атак

  •  11821 просмотра
В МИД Нидерландов заявили о временном закрыли посольство в Иране

В МИД Нидерландов заявили о временном закрыли посольство в Иране

  •  11478 просмотра
Удары рф по центру Донетчины: три человека погибли, еще четыре - ранены

Удары рф по центру Донетчины: три человека погибли, еще четыре - ранены

  •  13428 просмотра
В Хмельницкой области женщина справила нужду в здании ТЦК, а потом обвинила военных в избиении

В Хмельницкой области женщина справила нужду в здании ТЦК, а потом обвинила военных в избиении

  •  12620 просмотра
Армия рф ударила по селу на Херсонщине, ранены двое мужчин

Армия рф ударила по селу на Херсонщине, ранены двое мужчин

  •  14684 просмотра
Реабилитация после возвращения из российского плена: о чем Ермак говорил с бывшими военнопленными

Реабилитация после возвращения из российского плена: о чем Ермак говорил с бывшими военнопленными

  •  17503 просмотра
От одного до пяти миллионов единиц: Клименко рассказал, сколько трофейного оружия может быть у украинцев

От одного до пяти миллионов единиц: Клименко рассказал, сколько трофейного оружия может быть у украинцев

  •  15560 просмотра
Центр Донетчины под мощным обстрелом оккупантов: есть жертвы

Центр Донетчины под мощным обстрелом оккупантов: есть жертвы

  •  16259 просмотра

Популярные

Германия передаст Украине еще одну систему Patriot

Германия передаст Украине еще одну систему Patriot

  •  78009 просмотра
Зеленский осмотрел новейшие образцы оружия и заслушал доклад по их применению на фронте

Зеленский осмотрел новейшие образцы оружия и заслушал доклад по их применению на фронте

  •  77475 просмотра
Иран заявил о захвате связанного с Израилем грузового судна: Израиль предупредил о последствиях эскалации и призвал к санкциям против Тегерана

Иран заявил о захвате связанного с Израилем грузового судна: Израиль предупредил о последствиях эскалации и призвал к санкциям против Тегерана

  •  50034 просмотра
Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для Дуа Липы

Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для Дуа Липы

  •  92441 просмотра
Звездный лайн-ап и прямая трансляция на YouTube: стартовал масштабный музыкальный фестиваль Coachella

Звездный лайн-ап и прямая трансляция на YouTube: стартовал масштабный музыкальный фестиваль Coachella

  •  85796 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  180599 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  224701 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  242889 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  249508 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  288429 просмотра

Впервые с 2022 года: ЗАЭС перевела все реакторы в "холодную остановку" - МАГАТЭ

Все шесть реакторных блоков Запорожской атомной электростанции впервые с конца 2022 года находятся в состоянии холодной остановки, что повышает общую безопасность объекта, отмечают в Международном агентстве по атомной энергии.

Война •   •  8311 просмотра
Впервые с 2022 года: ЗАЭС перевела все реакторы в "холодную остановку" - МАГАТЭ

На Хмельницкой АЭС начата подготовка к возведению двух энергоблоков: детали и особенности технологии

Украина начинает подготовку к строительству двух новых атомных энергоблоков, ХАЭС-5 и ХАЭС-6, на Хмельницкой АЭС с использованием технологии Westinghouse AR1000, что знаменует собой большой геополитический проект с США, направленный на замену российских ядерных технологий в Европе.

политика •   •  11039 просмотра
На Хмельницкой АЭС начата подготовка к возведению двух энергоблоков: детали и особенности технологии

Под артобстрелами и ударами дронов: за день на Никопольщину совершили 8 атак

Никопольский район подвергся 8 обстрелам с применением артиллерии и беспилотников, в результате которых были повреждены медицинское учреждение, магазины, жилые дома, хозяйственные постройки и линии электропередач, без пострадавших.

Война •   •  11821 просмотра
Под артобстрелами и ударами дронов: за день на Никопольщину совершили 8 атак

В МИД Нидерландов заявили о временном закрыли посольство в Иране

Министерство иностранных дел Нидерландов временно закрыло свое посольство в Тегеране (Иран) и консульство в Эрбиле (Ирак) в воскресенье в качестве меры предосторожности из-за эскалации напряженности между Ираном и Израилем.

Новости Мира •   •  11478 просмотра
В МИД Нидерландов заявили о временном закрыли посольство в Иране

Удары рф по центру Донетчины: три человека погибли, еще четыре - ранены

Три человека погибли и четверо получили ранения в результате российских авиаударов по Покровскому и Волновахскому районам Донецкой области.

Война •   •  13428 просмотра
Удары рф по центру Донетчины: три человека погибли, еще четыре - ранены

В Хмельницкой области женщина справила нужду в здании ТЦК, а потом обвинила военных в избиении

В Дунаевцах Хмельницкой области женщина из общественной организации совершила провокацию, справляя естественные потребности в ТЦК, и ложно заявила, что ее избили военные.

Криминал и ЧП •   •  12620 просмотра
В Хмельницкой области женщина справила нужду в здании ТЦК, а потом обвинила военных в избиении

Армия рф ударила по селу на Херсонщине, ранены двое мужчин

Двое 42-летних мужчин были ранены во время обстрела российской армией села Казацкое в Херсонской области.

Война •   •  14684 просмотра
Армия рф ударила по селу на Херсонщине, ранены двое мужчин

Реабилитация после возвращения из российского плена: о чем Ермак говорил с бывшими военнопленными

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с бывшими военнопленными, чтобы обсудить вызовы, с которыми они столкнулись во время пребывания в плену, реабилитацию после освобождения.

Война •   •  17503 просмотра
Реабилитация после возвращения из российского плена: о чем Ермак говорил с бывшими военнопленными

От одного до пяти миллионов единиц: Клименко рассказал, сколько трофейного оружия может быть у украинцев

По оценкам министра внутренних дел Украины, от 1 до 5 миллионов единиц трофейного оружия, включая автоматическое огнестрельное оружие, гранаты и мины, остались на руках у граждан Украины после войны.

Война •   •  15560 просмотра
От одного до пяти миллионов единиц: Клименко рассказал, сколько трофейного оружия может быть у украинцев

Центр Донетчины под мощным обстрелом оккупантов: есть жертвы

российская армия мощно обстреливает центр Донецкой области, вызывая жертвы среди гражданского населения и разрушения зданий, есть сообщения о погибших и раненых в разных населенных пунктах.

Война •   •  16259 просмотра
Центр Донетчины под мощным обстрелом оккупантов: есть жертвы