Впервые с 2022 года: ЗАЭС перевела все реакторы в "холодную остановку" - МАГАТЭ

Все шесть реакторных блоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в настоящее время находятся в холодном останове впервые с конца 2022 года после того, как энергоблок 4 достиг этого рабочего состояния сегодня рано утром. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает УНН.

Детали

Как отмечено в сообщении МАГАТЭ, в соответствии с планами ЗАЭС, о которых ранее сообщало агентство, в пятницу утром станция приступила к переводу четвертого энергоблока с горячего на холодный останов, и этот процесс завершился сегодня в 7:30 утра.

"Агентство продолжит внимательно следить за эксплуатационным состоянием Запорожской АЭС и предоставлять технически жизнеспособные альтернативы в контексте быстрых изменений и вызовов", — заявил генеральный директор Гросси.

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В сообщении отмечено, что ЗАЭС прекратила вырабатывать электроэнергию для национальной сети в сентябре 2022 года, но с октября 2022 года по крайней мере один из шести энергоблоков находился в режиме горячего останова для обеспечения централизованного теплоснабжения, а также технологического пара для переработки жидких отходов на площадке.