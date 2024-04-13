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Впервые с 2022 года: ЗАЭС перевела все реакторы в "холодную остановку" - МАГАТЭ
Все шесть реакторных блоков Запорожской атомной электростанции впервые с конца 2022 года находятся в состоянии холодной остановки, что повышает общую безопасность объекта, отмечают в Международном агентстве по атомной энергии.
На Хмельницкой АЭС начата подготовка к возведению двух энергоблоков: детали и особенности технологии
Украина начинает подготовку к строительству двух новых атомных энергоблоков, ХАЭС-5 и ХАЭС-6, на Хмельницкой АЭС с использованием технологии Westinghouse AR1000, что знаменует собой большой геополитический проект с США, направленный на замену российских ядерных технологий в Европе.
Под артобстрелами и ударами дронов: за день на Никопольщину совершили 8 атак
Никопольский район подвергся 8 обстрелам с применением артиллерии и беспилотников, в результате которых были повреждены медицинское учреждение, магазины, жилые дома, хозяйственные постройки и линии электропередач, без пострадавших.
В МИД Нидерландов заявили о временном закрыли посольство в Иране
Министерство иностранных дел Нидерландов временно закрыло свое посольство в Тегеране (Иран) и консульство в Эрбиле (Ирак) в воскресенье в качестве меры предосторожности из-за эскалации напряженности между Ираном и Израилем.
Удары рф по центру Донетчины: три человека погибли, еще четыре - ранены
Три человека погибли и четверо получили ранения в результате российских авиаударов по Покровскому и Волновахскому районам Донецкой области.
В Хмельницкой области женщина справила нужду в здании ТЦК, а потом обвинила военных в избиении
В Дунаевцах Хмельницкой области женщина из общественной организации совершила провокацию, справляя естественные потребности в ТЦК, и ложно заявила, что ее избили военные.
Армия рф ударила по селу на Херсонщине, ранены двое мужчин
Двое 42-летних мужчин были ранены во время обстрела российской армией села Казацкое в Херсонской области.
Реабилитация после возвращения из российского плена: о чем Ермак говорил с бывшими военнопленными
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с бывшими военнопленными, чтобы обсудить вызовы, с которыми они столкнулись во время пребывания в плену, реабилитацию после освобождения.
От одного до пяти миллионов единиц: Клименко рассказал, сколько трофейного оружия может быть у украинцев
По оценкам министра внутренних дел Украины, от 1 до 5 миллионов единиц трофейного оружия, включая автоматическое огнестрельное оружие, гранаты и мины, остались на руках у граждан Украины после войны.
Центр Донетчины под мощным обстрелом оккупантов: есть жертвы
российская армия мощно обстреливает центр Донецкой области, вызывая жертвы среди гражданского населения и разрушения зданий, есть сообщения о погибших и раненых в разных населенных пунктах.