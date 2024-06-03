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В умовах війни, перезапуск ЗАЕС може мати наслідки, які важко передбачити – МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 34013 перегляди

В умовах війни, перезапуск утримуваної росією Запорізької атомної електростанції може мати непередбачувані і небезпечні наслідки. Про це попередив глава агентства ООН з ядерного нагляду після зустрічі з російськими офіційними особами.

Перезапуск Запорізької атомної електростанції в Україні, яку тимчасово утримує рф, є небезпечним. Голова ядерної служби ООН Рафаель Гроссі мав зустріч з представниками росії, за результатами якої чиновник висловив стурбованість, передає УНН із посиланням на Sky News.

Перезапуск Запорізької атомної електростанції в Україні, яку утримує Росія, буде небезпечним доти, доки навколо неї триває війна,

 - заявив голова ядерного нагляду ООН Рафаель Гроссі.

За даними Sky News, минулого тижня Гроссі провів зустріч з представниками рф щодо ЗАЕС. Зустріч відбулася після того, як офіційні особи та Володимир Путін, повідомили посадовцю, що Москва хоче перезапустити найбільшу в Європі атомну електростанцію.

Ідея, звичайно, у них є - перезапустити в якийсь момент. Вони не планують виводити цю атомну електростанцію з експлуатації. Саме це і спонукає до обговорення цього питання

 – повідомив керівник МАГАТЕ на прес-конференції в перший день щоквартального засідання Ради керуючих МАГАТЕ, до складу якої входять 35 країн.

Довідка

Станом на зараз, шість реакторів ЗАЕС зупинені з міркувань безпеки за рекомендацією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

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Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Запорізька атомна електростанція знову опинилася на межі знеструмлення, оскільки лише одна лінія електропередач з'єднує її  енергосистемою України. Енергоатом нагадав, що від початку російської окупації Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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