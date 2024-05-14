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"Злив" росіянам інформацію про наслідки удару по Одесі: затриманий ще один коригувальник

"Злив" росіянам інформацію про наслідки удару по Одесі: затриманий ще один коригувальник

Київ • УНН

 • 23933 перегляди

Служба безпеки України затримала ще одного російського агента, який зливав фсб інформацію про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня, внаслідок якого загинула 21 людина і ще 74 отримали поранення.

Служба безпеки затримала ще одного учасника агентурної мережі фсб, який передав росіянам інформацію про наслідки ворожого подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ. 

Деталі 

Затриманий був третім учасником агентурної групи фсб, яка діяла у різних регіонах України. Зловмисники коригували ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях.

Двох російських агентів було затримано у результаті спецоперації СБУ у березні цього року.

Наразі правоохоронці розшукали і затримали в Одесі третього учасника ворожої групи. 

За даними СБУ, він "звітував" до фсб про наслідки подвійного ракетного удару агресора по обласному центру 15 березня цього року. Тоді рашисти атакували житловий квартал міста двома балістичними ракетами "Іскандер". Перша – поцілила у цивільну забудову, що призвело до численних жертв серед місцевих жителів. А коли на місце події прибули рятувальники, працівники швидкої та журналісти, то окупанти атакували їх другою ракетою.

Після ворожого обстрілу агент обходив територію поблизу пошкоджених будівель та приховано фіксував наслідки "прильоту".

Потім відправив месенджером до фсб відповідні медіафайли зі своїми коментарями, зокрема щодо орієнтовної кількості загиблих.

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У подальшому зловмисник готував серію повітряних ударів росії по місцевих лікарнях, а також підрозділах Держприкордонслужби, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Ним виявився 27-річний житель тимчасово окупованого Енергодара, який через пів року після захоплення міста виїхав до Одеси. 

На початку цього року переселенця завербував кадровий співробітник управління фсб по москві та московській області. За співпрацю з російською спецслужбою зрадник отримував від неї грошову "винагороду". 

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо

Внаслідок ворожого удару по Одесі 15 березня загинули 21 людина, ще 74 отримали поранення різного ступеня тяжкості. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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