"Слив" россиянам информацию о последствиях удара по Одессе: задержан еще один корректировщик

Служба безопасности задержала еще одного участника агентурной сети фсб, который передал россиянам информацию о последствиях вражеского двойного ракетного удара по Одессе 15 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Задержанный был третьим участником агентурной группы фсб, которая действовала в разных регионах Украины. Злоумышленники корректировали ракетные удары по Киеву, Одессе, а также Житомирской и Полтавской областях.

Два российских агента были задержаны в результате спецоперации СБУ в марте этого года.

Сейчас правоохранители разыскали и задержали в Одессе третьего участника враждебной группы.

По данным СБУ, он "отчитывался" в фсб о последствиях двойного ракетного удара агрессора по областному центру 15 марта этого года. Тогда рашисты атаковали жилой квартал города двумя баллистическими ракетами "Искандер". Первая - попала в гражданскую застройку, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей. А когда на место происшествия прибыли спасатели, работники скорой и журналисты, то оккупанты атаковали их второй ракетой.

После вражеского обстрела агент обходил территорию вблизи поврежденных зданий и скрыто фиксировал последствия "прилета".

Затем отправил мессенджером в фсб соответствующие медиафайлы со своими комментариями, в частности относительно ориентировочного количества погибших.

В дальнейшем злоумышленник готовил серию воздушных ударов россии по местным больницам, а также подразделениям Госпогранслужбы, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Им оказался 27-летний житель временно оккупированного Энергодара, который через полгода после захвата города уехал в Одессу.

В начале этого года переселенца завербовал кадровый сотрудник управления фсб по москве и московской области. За сотрудничество с российской спецслужбой предатель получал от нее денежное "вознаграждение".

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним

В результате вражеского удара по Одессе 15 марта погибли 21 человек, еще 74 получили ранения различной степени тяжести.