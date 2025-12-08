Без України ЗАЕС працювати нормально не буде - Зеленський

Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Запорізька АЕС в окупованому Енергодарі без українських спеціалістів нормально працювати не буде, проте зазначив, що росія це не дуже розуміє, передає УНН.

Деталі

"Про ЗАЕС… вона сьогодні окупована, але всі розуміють, я не впевнений, що росія це розуміє, але ми з партнерами говоримо про те, що без нас вона працювати нормально не буде. Тому тут про це треба ще говорити. Але в принципі все правильно сказано, що сенсативні питання - Донбас, питання ЗАЕС, питання грошей, і гарантії безпеки. Далі є наскільки серйозними є гарантії безпеки, щоб обміняти їх на територію, які ворог ще не захопив. По-перше, не треба бути такими песимістичними, які ворог ще не захопив. Це не значить, що він щось захопить, хоча на фронті дуже не просто. По-друге, в принципі так питання не стоїть - давайте поміняємо території на гарантії безпеки, хоча питання обміну територій, ми з вами чули, що давайте якісь території мінять на інші. Я не впевнений, що це правильний підхід. Є території, які росіяни не можуть тримати", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що є території у Сумській та Харківській областях, але це складні питання, адже, якщо зупинитися по лінії фронту, то що буде далі з цими територіями.

Про це ми говоримо. Як я вам сказав, питання територій в цілому складне і це частина питання територій. Безумовно, найскладніше те, що росія хоче захопити частину нашого Донбасу, саме частину Донецької області. Роблять все для цього, тиснуть на нас. Вони будуть продовжувати це роботи самі і не тільки - на полі бою і інформаційно. Нам треба захищати своє - додав Зеленський.

Нагадаємо

Запорізька АЕС, окупована росіянами, вночі тимчасово залишилася без зовнішнього електропостачання, що стало 11-м випадком за час воєнного конфлікту. Після півгодинного відключення ЗАЕС відновила підключення до лінії електропередач 330 кВ, проте лінія 750 кВ залишилася відключеною.