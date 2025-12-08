Без України ЗАЕС працювати нормально не буде - Зеленський

$42.060.13
49.000.23
ukenru
18:20 • 620 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 4340 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
14:55 • 12661 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 15967 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 23533 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 27715 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 27203 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 17354 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 29175 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37 • 13933 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
90%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ"8 грудня, 09:07 • 10549 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"8 грудня, 09:29 • 20922 перегляди
Конгрес США виділив Україні 800 млн доларів допомоги на два роки - ЗМІ13:08 • 5746 перегляди
Прокуратура рф звинуватила у "геноциді" Залужного, Єрмака, Порошенка й інших українських політиків та військове керівництво 13:43 • 4000 перегляди
Низка областей переходять на аварійні відключення світла: що відомо14:17 • 10473 перегляди
Публікації
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
13:00 • 27715 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 27203 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 29175 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 36531 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 74893 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.15:34 • 3956 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 36532 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 55122 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 65377 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 66122 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
YouTube
TikTok
Фільм

Без України ЗАЕС працювати нормально не буде - Зеленський

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Запорізька АЕС в окупованому Енергодарі не працюватиме нормально без українських спеціалістів. Він також зазначив, що росія не розуміє цього.

Без України ЗАЕС працювати нормально не буде - Зеленський
Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Запорізька АЕС в окупованому Енергодарі без українських спеціалістів нормально працювати не буде, проте зазначив, що росія це не дуже розуміє, передає УНН.

Деталі

"Про ЗАЕС… вона сьогодні окупована, але всі розуміють, я не впевнений, що росія це розуміє, але ми з партнерами говоримо про те, що без нас вона працювати нормально не буде. Тому тут про це треба ще говорити. Але в принципі все правильно сказано, що сенсативні питання - Донбас, питання ЗАЕС, питання грошей, і гарантії безпеки. Далі є наскільки серйозними є гарантії безпеки, щоб обміняти їх на територію, які ворог ще не захопив. По-перше, не треба бути такими песимістичними, які ворог ще не захопив. Це не значить, що він щось захопить, хоча на фронті дуже не просто. По-друге, в принципі так питання не стоїть - давайте поміняємо території на гарантії безпеки, хоча питання обміну територій, ми з вами чули, що давайте якісь території мінять на інші. Я не впевнений, що це правильний підхід. Є території, які росіяни не можуть тримати", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що є території у Сумській та Харківській областях, але це складні питання, адже, якщо зупинитися по лінії фронту, то що буде далі з цими територіями.

Про це ми говоримо. Як я вам сказав, питання територій в цілому складне і це частина питання територій. Безумовно, найскладніше те, що росія хоче захопити частину нашого Донбасу, саме частину Донецької області. Роблять все для цього, тиснуть на нас. Вони будуть продовжувати це роботи самі і не тільки - на полі бою і інформаційно. Нам треба захищати своє

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Запорізька АЕС, окупована росіянами, вночі тимчасово залишилася без зовнішнього електропостачання, що стало 11-м випадком за час воєнного конфлікту. Після півгодинного відключення ЗАЕС відновила підключення до лінії електропередач 330 кВ, проте лінія 750 кВ залишилася відключеною.

Павло Башинський

Політика
Енергоатом
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Державний кордон України
Електроенергія
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Україна
Енергодар