Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
07:49 • 11650 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 15008 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 25797 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 37610 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 30865 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 55901 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 37190 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36170 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 46721 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Запорізька АЕС вночі залишилась без зовнішнього електропостачання - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Запорізька АЕС, окупована росіянами, вночі тимчасово залишилася без зовнішнього електропостачання, що стало 11-м випадком за час воєнного конфлікту. Після півгодинного відключення ЗАЕС відновила підключення до лінії електропередач 330 кВ, проте лінія 750 кВ залишилася відключеною.

Запорізька АЕС вночі залишилась без зовнішнього електропостачання - МАГАТЕ

Запорізька АЕС, яку окупували росіяни, вночі тимчасово залишилася без зовнішнього електропостачання. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає УНН із посиланням на МАГАТЕ.

Запорізька АЕС (Україна) вночі тимчасово залишилася без зовнішнього електропостачання, що стало 11-м випадком за час воєнного конфлікту 

- повідомив Гроссі.

За даними МАГАТЕ, Запорізька АЕС відновила підключення до лінії електропередач 330 кВ після півгодинного відключення, але лінія 750 кВ залишилася відключеною. Широкомасштабні військові дії вночі вплинули на електромережі і змусили українські АЕС, що діють, знизити вироблення електроенергії.

Генеральний директор МАГАТЕ знову закликав до військової стриманості, щоб уникнути ядерної аварії.

Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ25.11.25, 15:51 • 17827 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна