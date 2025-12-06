Запорізька АЕС вночі залишилась без зовнішнього електропостачання - МАГАТЕ

Запорізька АЕС, яку окупували росіяни, вночі тимчасово залишилася без зовнішнього електропостачання. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає УНН із посиланням на МАГАТЕ.

Запорізька АЕС (Україна) вночі тимчасово залишилася без зовнішнього електропостачання, що стало 11-м випадком за час воєнного конфлікту - повідомив Гроссі.

За даними МАГАТЕ, Запорізька АЕС відновила підключення до лінії електропередач 330 кВ після півгодинного відключення, але лінія 750 кВ залишилася відключеною. Широкомасштабні військові дії вночі вплинули на електромережі і змусили українські АЕС, що діють, знизити вироблення електроенергії.

Генеральний директор МАГАТЕ знову закликав до військової стриманості, щоб уникнути ядерної аварії.

