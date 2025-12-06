Запорожская АЭС ночью осталась без внешнего электроснабжения - МАГАТЭ

Запорожская АЭС, оккупированная россиянами, ночью временно осталась без внешнего электроснабжения. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает УНН со ссылкой на МАГАТЭ.

Запорожская АЭС (Украина) ночью временно осталась без внешнего электроснабжения, что стало 11-м случаем за время военного конфликта - сообщил Гросси.

По данным МАГАТЭ, Запорожская АЭС возобновила подключение к линии электропередач 330 кВ после получасового отключения, но линия 750 кВ осталась отключенной. Широкомасштабные военные действия ночью повлияли на электросети и заставили действующие украинские АЭС снизить выработку электроэнергии.

Генеральный директор МАГАТЭ вновь призвал к военной сдержанности, чтобы избежать ядерной аварии.

