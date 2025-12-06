$42.180.00
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
07:49 • 11846 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции
5 декабря, 18:15 • 25942 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 37746 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсили
5 декабря, 14:41 • 30929 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничники
5 декабря, 11:17 • 56037 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 37247 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 36203 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 46751 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
публикации
Эксклюзивы
Запорожская АЭС ночью осталась без внешнего электроснабжения - МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Запорожская АЭС, оккупированная россиянами, ночью временно осталась без внешнего электроснабжения, что стало 11-м случаем за время военного конфликта. После получасового отключения ЗАЭС возобновила подключение к линии электропередач 330 кВ, однако линия 750 кВ осталась отключенной.

Запорожская АЭС ночью осталась без внешнего электроснабжения - МАГАТЭ

Запорожская АЭС, оккупированная россиянами, ночью временно осталась без внешнего электроснабжения. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает УНН со ссылкой на МАГАТЭ.

Запорожская АЭС (Украина) ночью временно осталась без внешнего электроснабжения, что стало 11-м случаем за время военного конфликта 

- сообщил Гросси.

По данным МАГАТЭ, Запорожская АЭС возобновила подключение к линии электропередач 330 кВ после получасового отключения, но линия 750 кВ осталась отключенной. Широкомасштабные военные действия ночью повлияли на электросети и заставили действующие украинские АЭС снизить выработку электроэнергии.

Генеральный директор МАГАТЭ вновь призвал к военной сдержанности, чтобы избежать ядерной аварии.

Антонина Туманова

