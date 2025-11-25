Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Киев • УНН
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожской АЭС нужен особый статус и соглашение о сотрудничестве между россией и Украиной в случае мирной договоренности. Это происходит на фоне усиления усилий администрации президента США Дональда Трампа по прекращению войны.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил во вторник, что Запорожской атомной электростанции потребуется "особый статус" и соглашение о сотрудничестве между россией и Украиной в случае достижения мирного соглашения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
На какой бы стороне линии она ни оказалась, придется иметь соглашение о сотрудничестве или хотя бы атмосферу сотрудничества
Комментарии Гросси прозвучали на фоне того, как администрация президента США Дональда Трампа усилила усилия по прекращению войны. Американские и украинские чиновники пытаются сократить разногласия по проекту мирного плана, который содержит положения о будущем Запорожской АЭС.
Без мира существует риск ядерной аварии. Пока война не остановится, или не будет перемирия, или не замолкнут пушки, всегда существует вероятность того, что что-то пойдет очень, очень не так. Ни один оператор не может эксплуатировать атомную станцию, когда по ту сторону реки — другая страна, которая оказывает сопротивление и может прибегнуть к действиям против этого
Черновик поддерживаемого США 28-пунктного мирного плана для Украины, как следует из копии, которую видело Reuters, предусматривает перезапуск станции под наблюдением МАГАТЭ с равным распределением производимой электроэнергии между Россией и Украиной.
Совместное, не совместное — я не хочу углубляться в это, потому что это политика... Но это то, что Украина и Россия будут решать в определенный момент. Но одно ясно: МАГАТЭ незаменимо в этой ситуации
Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодного останова с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание. МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.
Как отмечает издание, российские войска захватили станцию — крупнейшую в Европе, с шестью реакторами — в первые недели вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Станция не производит электроэнергию, но обе стороны регулярно обвиняют друг друга в военных действиях, ставящих под угрозу ядерную безопасность.
К ЗАЭС впервые за полгода подключили резервное электропитание - МАГАТЭ09.11.25, 03:43 • 12135 просмотров