Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил во вторник, что Запорожской атомной электростанции потребуется "особый статус" и соглашение о сотрудничестве между россией и Украиной в случае достижения мирного соглашения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

На какой бы стороне линии она ни оказалась, придется иметь соглашение о сотрудничестве или хотя бы атмосферу сотрудничества - сказал он.

Комментарии Гросси прозвучали на фоне того, как администрация президента США Дональда Трампа усилила усилия по прекращению войны. Американские и украинские чиновники пытаются сократить разногласия по проекту мирного плана, который содержит положения о будущем Запорожской АЭС.

Без мира существует риск ядерной аварии. Пока война не остановится, или не будет перемирия, или не замолкнут пушки, всегда существует вероятность того, что что-то пойдет очень, очень не так. Ни один оператор не может эксплуатировать атомную станцию, когда по ту сторону реки — другая страна, которая оказывает сопротивление и может прибегнуть к действиям против этого - сказал он в интервью.

Черновик поддерживаемого США 28-пунктного мирного плана для Украины, как следует из копии, которую видело Reuters, предусматривает перезапуск станции под наблюдением МАГАТЭ с равным распределением производимой электроэнергии между Россией и Украиной.

Совместное, не совместное — я не хочу углубляться в это, потому что это политика... Но это то, что Украина и Россия будут решать в определенный момент. Но одно ясно: МАГАТЭ незаменимо в этой ситуации - сказал Гросси.

Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодного останова с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание. МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Как отмечает издание, российские войска захватили станцию — крупнейшую в Европе, с шестью реакторами — в первые недели вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Станция не производит электроэнергию, но обе стороны регулярно обвиняют друг друга в военных действиях, ставящих под угрозу ядерную безопасность.

К ЗАЭС впервые за полгода подключили резервное электропитание - МАГАТЭ