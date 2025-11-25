$42.370.10
Эксклюзив
13:41
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
12:28
Враг движется круглосуточно: россияне намерены окружить Мирноград в Донецкой области - 7 корпус ДШВVideo
Эксклюзив
11:46
Из-за неявки адвоката суд не смог рассмотреть вопрос отстранения от должности врача-онколога, чей пациент умер в скандальной клинике "Одрекс"Photo
10:50
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
Эксклюзив
10:00
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожской АЭС нужен особый статус и соглашение о сотрудничестве между россией и Украиной в случае мирной договоренности. Это происходит на фоне усиления усилий администрации президента США Дональда Трампа по прекращению войны.

Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил во вторник, что Запорожской атомной электростанции потребуется "особый статус" и соглашение о сотрудничестве между россией и Украиной в случае достижения мирного соглашения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

На какой бы стороне линии она ни оказалась, придется иметь соглашение о сотрудничестве или хотя бы атмосферу сотрудничества

- сказал он.

Комментарии Гросси прозвучали на фоне того, как администрация президента США Дональда Трампа усилила усилия по прекращению войны. Американские и украинские чиновники пытаются сократить разногласия по проекту мирного плана, который содержит положения о будущем Запорожской АЭС.

Без мира существует риск ядерной аварии. Пока война не остановится, или не будет перемирия, или не замолкнут пушки, всегда существует вероятность того, что что-то пойдет очень, очень не так. Ни один оператор не может эксплуатировать атомную станцию, когда по ту сторону реки — другая страна, которая оказывает сопротивление и может прибегнуть к действиям против этого

- сказал он в интервью.

Черновик поддерживаемого США 28-пунктного мирного плана для Украины, как следует из копии, которую видело Reuters, предусматривает перезапуск станции под наблюдением МАГАТЭ с равным распределением производимой электроэнергии между Россией и Украиной.

Совместное, не совместное — я не хочу углубляться в это, потому что это политика... Но это то, что Украина и Россия будут решать в определенный момент. Но одно ясно: МАГАТЭ незаменимо в этой ситуации

- сказал Гросси.

Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодного останова с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание. МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Как отмечает издание, российские войска захватили станцию — крупнейшую в Европе, с шестью реакторами — в первые недели вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Станция не производит электроэнергию, но обе стороны регулярно обвиняют друг друга в военных действиях, ставящих под угрозу ядерную безопасность.

К ЗАЭС впервые за полгода подключили резервное электропитание - МАГАТЭ09.11.25, 03:43 • 12135 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Блэкаут
Электроэнергия
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Reuters
Запорожская атомная электростанция
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина