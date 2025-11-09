К ЗАЭС впервые за полгода подключили резервное электропитание - МАГАТЭ

Линия электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1" после ремонта снова подключена к Запорожской атомной электростанции, обеспечив впервые за шесть месяцев резервное питание, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом информирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х, передает УНН.

Это решающий шаг для ядерной безопасности. Наряду с восстановлением в прошлом месяце линии 750 кВ "Днепровская", это хороший день для ядерной безопасности