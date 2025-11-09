К ЗАЭС впервые за полгода подключили резервное электропитание - МАГАТЭ

ukenru
8 ноября, 17:24 • 13323 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 25681 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 31425 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 37333 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 58106 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 99813 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 97917 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 137134 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 99795 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 80071 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Графики отключений электроэнергии
В Днепре завершили аварийно-спасательные работы, из-под завалов извлекли тело мужчиныVideo8 ноября, 16:16 • 4286 просмотра
В Британии, вероятно, до конца месяца объявят о серьезных изменениях в иммиграционной системе8 ноября, 16:37 • 3566 просмотра
Вражеский дрон атаковал маршрутку в Донецкой области: трое гражданских получили ранения8 ноября, 16:48 • 3100 просмотра
Украина ликвидирует последствия массированной атаки рф: какая ситуация на Полтавщине, Киевщине и Харьковщине8 ноября, 18:09 • 4128 просмотра
В Британии умер легендарный ведущий Top Gear Квентин Уилсон20:30 • 9942 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 15526 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 34147 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 97917 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 39556 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 47878 просмотра
К ЗАЭС впервые за полгода подключили резервное электропитание - МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Линию электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1" подключили к Запорожской АЭС, обеспечив резервное питание впервые за шесть месяцев. Это важный шаг для ядерной безопасности, подтвержденный гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

К ЗАЭС впервые за полгода подключили резервное электропитание - МАГАТЭ

Линия электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1" после ремонта снова подключена к Запорожской атомной электростанции, обеспечив впервые за шесть месяцев резервное питание, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом информирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х, передает УНН.

Это решающий шаг для ядерной безопасности. Наряду с восстановлением в прошлом месяце линии 750 кВ "Днепровская", это хороший день для ядерной безопасности

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее сообщалось, что после месячного перебоя МАГАТЭ подтвердило возобновление внешнего электроснабжения Запорожской АЭС. Одна из линий остается на ремонте, и агентство продолжает работать над ее восстановлением.

Россия атаковала подстанции двух АЭС, Украина требует срочно созвать Совет МАГАТЭ - Сибига08.11.25, 21:38 • 2260 просмотров

Вита Зеленецкая

