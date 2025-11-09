К ЗАЭС впервые за полгода подключили резервное электропитание - МАГАТЭ
Линию электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1" подключили к Запорожской АЭС, обеспечив резервное питание впервые за шесть месяцев. Это важный шаг для ядерной безопасности, подтвержденный гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Линия электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1" после ремонта снова подключена к Запорожской атомной электростанции, обеспечив впервые за шесть месяцев резервное питание, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом информирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х, передает УНН.
Это решающий шаг для ядерной безопасности. Наряду с восстановлением в прошлом месяце линии 750 кВ "Днепровская", это хороший день для ядерной безопасности
Ранее сообщалось, что после месячного перебоя МАГАТЭ подтвердило возобновление внешнего электроснабжения Запорожской АЭС. Одна из линий остается на ремонте, и агентство продолжает работать над ее восстановлением.
