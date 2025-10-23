МАГАТЕ підтвердило відновлення зовнішнього енергопостачання ЗАЕС, але одна лінія ще в роботі
Київ • УНН
Після місячного перебою МАГАТЕ підтвердило відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС. Одна з ліній залишається на ремонті, і агентство продовжує працювати над її відновленням.
МАГАТЕ підтвердило відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС після місячного перебою, що є важливим для ядерної безпеки. Наразі одна з ліній ще перебуває на ремонті, і агентство продовжує роботу для її якнайшвидшого відновлення, пише УНН.
Зовнішнє електропостачання ЗАЕС України відновлено після місячного перебою, що є вирішальним кроком для ядерної безпеки та захисту. Цей крок відбувся після завершення ремонту лінії 750 кВ "Дніпровська" в рамках місцевого припинення вогню
Зазначається, що МАГАТЕ продовжує працювати з обома сторонами, щоб забезпечити відновлення також лінії 330 кВ "Феросплавна".
Нагадаємо
Як раніше писав УНН Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що йде відновлення лінії 750 кВ "Дніпровська" до Запорізької АЕС в межах локального припинення вогню.
російські окупанти заявляли про неможливість ремонту на Запорізькій АЕС через "воєнні дії", що підтверджувало і МАГАТЕ. Станція покладалася на дизель-генератори з обмеженим запасом палива, що загрожувало ядерною катастрофою.