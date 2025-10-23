МАГАТЭ подтвердило возобновление внешнего энергоснабжения ЗАЭС, но одна линия еще в работе
Киев • УНН
После месячного перебоя МАГАТЭ подтвердило возобновление внешнего электроснабжения Запорожской АЭС. Одна из линий остается на ремонте, и агентство продолжает работать над ее восстановлением.
МАГАТЭ подтвердило возобновление внешнего электроснабжения Запорожской АЭС после месячного перебоя, что важно для ядерной безопасности. Сейчас одна из линий еще находится на ремонте, и агентство продолжает работу для ее скорейшего восстановления, пишет УНН.
Внешнее электроснабжение ЗАЭС Украины восстановлено после месячного перебоя, что является решающим шагом для ядерной безопасности и защиты. Этот шаг произошел после завершения ремонта линии 750 кВ "Днепровская" в рамках местного прекращения огня
Отмечается, что МАГАТЭ продолжает работать с обеими сторонами, чтобы обеспечить восстановление также линии 330 кВ "Ферросплавная".
Напомним
Как ранее писал УНН Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что идет восстановление линии 750 кВ "Днепровская" к Запорожской АЭС в рамках локального прекращения огня.
российские оккупанты заявляли о невозможности ремонта на Запорожской АЭС из-за "военных действий", что подтверждало и МАГАТЭ. Станция полагалась на дизель-генераторы с ограниченным запасом топлива, что угрожало ядерной катастрофой.