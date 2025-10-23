МАГАТЕ підтвердило, що йде відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що завершено ремонт лінії 750 кВ "Дніпровська" до Запорізької АЕС в межах локального припинення вогню, і повідомило про продовження координації роботи з обома сторонами щодо подальшого ремонту лінії 330 кВ "Феросплавна", пише УНН.

Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС України триває після місячного перебою, після завершення ремонту лінії 750 кВ "Дніпровська" в межах локального припинення вогню - повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, якого цитують в організації у X.

У МАГАТЕ наголосили: повернення потужності є ключовим кроком для ядерної безпеки.

"МАГАТЕ продовжує координувати роботу з обома сторонами щодо подальшого ремонту лінії 330 кВ "Феросплавна"", - повідомили в організації.

Довідково

Як повідомляли в НАЕК "Енергоатом", Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України зʼєднують дві лінії електропередачі: "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ та ПЛ-750кВ "Дніпровська", які забезпечують живлення власних потреб станції.