МАГАТЕ підтвердило, що йде відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС
Київ • УНН
Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило завершення ремонту лінії 750 кВ "Дніпровська" до Запорізької АЕС в межах локального припинення вогню. МАГАТЕ продовжує координувати роботу з обома сторонами щодо подальшого ремонту лінії 330 кВ "Феросплавна".
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що завершено ремонт лінії 750 кВ "Дніпровська" до Запорізької АЕС в межах локального припинення вогню, і повідомило про продовження координації роботи з обома сторонами щодо подальшого ремонту лінії 330 кВ "Феросплавна", пише УНН.
Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС України триває після місячного перебою, після завершення ремонту лінії 750 кВ "Дніпровська" в межах локального припинення вогню
У МАГАТЕ наголосили: повернення потужності є ключовим кроком для ядерної безпеки.
"МАГАТЕ продовжує координувати роботу з обома сторонами щодо подальшого ремонту лінії 330 кВ "Феросплавна"", - повідомили в організації.
Довідково
Як повідомляли в НАЕК "Енергоатом", Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України зʼєднують дві лінії електропередачі: "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ та ПЛ-750кВ "Дніпровська", які забезпечують живлення власних потреб станції.