ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр

Запорізьку АЕС вивели з найдовшого блекауту, що тривав місяць, її знову під'єднали до української енергосистеми, повідомила у четвер в ефірі телемарафону міністр енергетики Світлана Гринчук, пише УНН.

Сьогодні рівно місяць, як станція (ЗАЕС - ред.) у блекауті, і вже от біля 20 хвилин (на 9 годину - ред.), як під'єднана знову до української енергосистеми. Блекаут, який тривав місяць, дійсно був безпрецедентною подією взагалі. (...) Зараз вивели з 10-го блекауту станцію - з найдовшого