ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
Киев • УНН
Запорожская АЭС, которая находилась в блэкауте месяц, снова подключена к украинской энергосистеме. Это был самый длинный, десятый блэкаут станции.
Запорожскую АЭС вывели из самого длительного блэкаута, который продолжался месяц, ее снова подключили к украинской энергосистеме, сообщила в четверг в эфире телемарафона министр энергетики Светлана Гринчук, пишет УНН.
Сегодня ровно месяц, как станция (ЗАЭС - ред.) в блэкауте, и уже вот около 20 минут (на 9 часов - ред.), как подключена снова к украинской энергосистеме. Блэкаут, который длился месяц, действительно был беспрецедентным событием вообще. (...) Сейчас вывели из 10-го блэкаута станцию - из самого длинного
