ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр

Запорожскую АЭС вывели из самого длительного блэкаута, который продолжался месяц, ее снова подключили к украинской энергосистеме, сообщила в четверг в эфире телемарафона министр энергетики Светлана Гринчук, пишет УНН.

Сегодня ровно месяц, как станция (ЗАЭС - ред.) в блэкауте, и уже вот около 20 минут (на 9 часов - ред.), как подключена снова к украинской энергосистеме. Блэкаут, который длился месяц, действительно был беспрецедентным событием вообще. (...) Сейчас вывели из 10-го блэкаута станцию - из самого длинного