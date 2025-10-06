Угрожает ядерной катастрофой континентального масштаба: в МИД отреагировали на очередную эскалацию рф возле ЗАЭС

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередную опасную эскалацию российской федерации вокруг Запорожской атомной электростанции. В дипведомстве подчеркнули, что целенаправленное создание рисков вокруг крупнейшей атомной электростанции в Европе грозит ядерной катастрофой континентального масштаба, передает УНН со ссылкой на заявление ведомства.

По сообщению МАГАТЭ, 6 октября эксперты Агентства зафиксировали многочисленные обстрелы в непосредственной близости от объекта, включая взрывы в 1,25 км от его периметра. Эти действия являются сознательной провокацией России, которая в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение международным правом, Уставом МАГАТЭ и семью незаменимыми столпами ядерной безопасности. Целенаправленное создание рисков вокруг крупнейшей атомной электростанции в Европе грозит ядерной катастрофой континентального масштаба

В МИД отметили, что особую тревогу вызывает тот факт, что Запорожская АЭС уже почти две недели находится без внешнего энергоснабжения, полагаясь на нестабильные резервные источники питания.

Мы рассматриваем обстрелы как элемент сознательной стратегии России — заблокировать проведение ремонтных работ и восстановление линий электропередач, необходимых для обеспечения надежного внешнего энергообеспечения. Со своей стороны Украина будет продолжать тесное взаимодействие с МАГАТЭ и партнерами для минимизации рисков, оперативной ремонтной готовности и скорейшего восстановления надлежащих параметров ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС

В МИД призвали партнеров к дополнительным коллективным мерам политического и санкционного влияния, чтобы остановить российский ядерный шантаж и предотвратить катастрофу, которая будет иметь трансграничные последствия для всей Европы.

Украина настаивает: ядерная безопасность не может быть предметом торга. Восстановление внешнего энергоснабжения ЗАЭС, полная демилитаризация площадки и возвращение станции под контроль Украины — необходимые и неотложные шаги для защиты жизни и здоровья миллионов людей