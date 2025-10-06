МАГАТЕ зафіксувало серію обстрілів у кілометрі від периметра Запорізької АЕС

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ - IAEA) чули серію пострілів у районі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Дистанція - 1,25 км від периметра станції. Про це ідеться у заяві на сторінці МАГАТЕ у мережі Х.

Згідно з офіційною заявою генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, команда агентства з атомної енергії почула кілька серій вхідних і вихідних обстрілів у районі околиць станції Запорізької атомної електростанції.

Дві серії влучили в 1,25 км від периметра станції. Обстріли збільшують ризики ядерної безпеки на ЗНПП, яка вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання