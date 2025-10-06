МАГАТЕ зафіксувало серію обстрілів у кілометрі від периметра Запорізької АЕС
Київ • УНН
Фахівці МАГАТЕ чули серію пострілів за 1,25 км від периметра Запорізької АЕС. Цей інцидент збільшує ризики катастрофічних наслідків.
Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ - IAEA) чули серію пострілів у районі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Дистанція - 1,25 км від периметра станції. Про це ідеться у заяві на сторінці МАГАТЕ у мережі Х.
Деталі
Згідно з офіційною заявою генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, команда агентства з атомної енергії почула кілька серій вхідних і вихідних обстрілів у районі околиць станції Запорізької атомної електростанції.
Дві серії влучили в 1,25 км від периметра станції. Обстріли збільшують ризики ядерної безпеки на ЗНПП, яка вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання
Нагадаємо
УНН повідомляв, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі веде переговори з рф та Україною щодо відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.
Раніше Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, заявляв:
Запорізька атомна електростанція вже дев’ять днів працює на окупованій території без зовнішнього живлення через пошкоджену лінію.
Ситуація, за словами фахівця, була аварійною. Загроза катастрофи.