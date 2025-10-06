МАГАТЭ зафиксировало серию обстрелов в километре от периметра Запорожской АЭС

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ - IAEA) слышали серию выстрелов в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Дистанция - 1,25 км от периметра станции. Об этом говорится в заявлении на странице МАГАТЭ в сети Х.

Подробности

Согласно официальному заявлению генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, команда агентства по атомной энергии услышала несколько серий входящих и исходящих обстрелов в районе окрестностей станции Запорожской атомной электростанции.

Две серии попали в 1,25 км от периметра станции. Обстрелы увеличивают риски ядерной безопасности на ЗАЭС, которая уже почти две недели не имеет внешнего электроснабжения - говорится в сообщении.

Напомним

УНН сообщал, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры с РФ и Украиной по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.

Ранее Олег Кориков, глава Госатомрегулирования, заявлял:

Запорожская атомная электростанция уже девять дней работает на оккупированной территории без внешнего питания из-за поврежденной линии. - предупреждал он.

Ситуация, по словам специалиста, была аварийной. Угроза катастрофы.