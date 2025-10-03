Гроссі обговорює з росією та Україною пропозиції щодо відновлення зовнішнього енергопостачання на ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі веде переговори з рф та Україною щодо відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС. Станція десять днів працює на аварійному резервному живленні, Україна готова до ремонту за умов безпеки фахівців.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорює з рф та Україною детальні пропозиції щодо відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка протягом останніх десяти днів використовувала аварійне резервне електропостачання. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ, передає УНН.
Обидві сторони заявляють, що готові провести необхідні ремонтні роботи на своїх ділянках лінії фронту. Але для цього необхідно поліпшити безпекову ситуацію на місці, щоб технічні фахівці могли виконувати свою важливу роботу без ризику для життя. Я перебуваю в постійному контакті з високопосадовцями росії та України, щоб якомога швидше досягти цієї важливої мети
Він зазначив, що наразі аварійні дизель-генератори об'єкта функціонують без проблем, а запасів палива також достатньо.
Однак це безпрецедентна ситуація, яку необхідно вирішити без подальших затримок. Це питання ядерної безпеки, і його вирішення є в інтересах усіх
Нагадаємо
Україна готова за умови гарантування безпеки українських фахівців відремонтувати резервну лінію живлення Запорізької АЕС. Днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів, який вийшов з ладу.