Гроссі обговорює з росією та Україною пропозиції щодо відновлення зовнішнього енергопостачання на ЗАЕС

16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Будівництво мосту через Тису між Україною та Румунією досягло майже 90% готовності
3 жовтня, 12:20
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ
3 жовтня, 12:41
Три найсмачніші рецепти солянки: м'ясна, збірна та рибна
3 жовтня, 14:14
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
17:13
"Шість хвилин": Бессент кричав на Свириденко під час обговорення угоди щодо корисних копалин у лютому - ЗМІ
17:22
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 19603 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 27301 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Вадим Філашкін
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Донецька область
Державний кордон України
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
17:13
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
16:00
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа
3 жовтня, 07:40
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією
2 жовтня, 13:33
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
1 жовтня, 09:58
The New York Times
Свіфт
TikTok
Facebook
Instagram

Гроссі обговорює з росією та Україною пропозиції щодо відновлення зовнішнього енергопостачання на ЗАЕС

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі веде переговори з рф та Україною щодо відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС. Станція десять днів працює на аварійному резервному живленні, Україна готова до ремонту за умов безпеки фахівців.

Гроссі обговорює з росією та Україною пропозиції щодо відновлення зовнішнього енергопостачання на ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорює з рф та Україною детальні пропозиції щодо відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка протягом останніх десяти днів використовувала аварійне резервне електропостачання. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ, передає УНН.

Обидві сторони заявляють, що готові провести необхідні ремонтні роботи на своїх ділянках лінії фронту. Але для цього необхідно поліпшити безпекову ситуацію на місці, щоб технічні фахівці могли виконувати свою важливу роботу без ризику для життя. Я перебуваю в постійному контакті з високопосадовцями росії та України, щоб якомога швидше досягти цієї важливої мети 

- заявив Гроссі.

Він зазначив, що наразі аварійні дизель-генератори об'єкта функціонують без проблем, а запасів палива також достатньо.

Однак це безпрецедентна ситуація, яку необхідно вирішити без подальших затримок. Це питання ядерної безпеки, і його вирішення є в інтересах усіх 

- додав Гроссі.

Нагадаємо

Україна готова за умови гарантування безпеки українських фахівців відремонтувати резервну лінію живлення Запорізької АЕС. Днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів, який вийшов з ладу.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Запорізька АЕС
Україна