Гросси обсуждает с россией и Украиной предложения по восстановлению внешнего энергоснабжения на ЗАЭС
Киев • УНН
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры с рф и Украиной по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС. Станция десять дней работает на аварийном резервном питании, Украина готова к ремонту при условиях безопасности специалистов.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсуждает с рф и Украиной детальные предложения по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая в течение последних десяти дней использовала аварийное резервное электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ, передает УНН.
Обе стороны заявляют, что готовы провести необходимые ремонтные работы на своих участках линии фронта. Но для этого необходимо улучшить ситуацию с безопасностью на месте, чтобы технические специалисты могли выполнять свою важную работу без риска для жизни. Я нахожусь в постоянном контакте с высокопоставленными лицами россии и Украины, чтобы как можно скорее достичь этой важной цели
Он отметил, что в настоящее время аварийные дизель-генераторы объекта функционируют без проблем, а запасов топлива также достаточно.
Однако это беспрецедентная ситуация, которую необходимо решить без дальнейших задержек. Это вопрос ядерной безопасности, и его решение в интересах всех
Напомним
Украина готова при условии гарантирования безопасности украинских специалистов отремонтировать резервную линию питания Запорожской АЭС. На днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов, который вышел из строя.