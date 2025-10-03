Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів

Україна готова за умови гарантування безпеки українських фахівців відремонтувати резервну лінію живлення Запорізької АЕС. Днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів, який вийшов з ладу. Про це повідомила заступниця міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Юхимчук нагадала, що Запорізька атомна електростанція з 23 вересня перебуває у режимі живлення від резервних дизель-генераторів.

"Генератори та станція не розраховані на таке й ніколи не працювали в такому режимі так довго. Маємо інформацію, що днями росіяни вже ремонтували один з генераторів, який вийшов з ладу. Україна не має достовірних даних щодо гарантованої тривалості роботи генераторів, показників надійності при такому навантажені. Ситуацію додатково ускладнює поступова деградація обладнання й неможливість проведення планових ремонтних, регламентних робіт. Це створює загрозу зупинки систем охолодження ядерного палива й відключення критично важливих систем безпеки, що може звісно призвести до розвитку ядерної та радіаційної аварії", - розповіла Юхимчук.

Вона зазначила, що Міненерго спільно з МЗС працюють спільно з міжнародними партнерами, щоб привернути максимальну увагу світу до ситуації ЗАЕС.

"Україна готова за умови гарантування безпеки наших фахівців відремонтувати резервну лінію живлення ЗАЕС", - сказала Юхимчук.

рф навмисно знеструмила ЗАЕС, наступний крок буде ще небезпечнішим: Сибіга закликав МАГАТЕ вжити заходів

Доповнення

Голова Держатомрегулювання, Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України коментуючи ситуацію на ЗАЕС повідомляв, що системи безпеки підтримуються дизель-генераторами, які охолоджують паливо у шести реакторах. Ситуація є аварійною і може перерости в катастрофу, якщо невідкладно не відновити подачу електроенергії.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) веде переговори з Україною та росією, щоб якнайшвидше відновити зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції, яка вже понад тиждень залишається без підключення до енергосистеми.

В МАГАТЕ заявляли також, що російські окупанти стверджують, що не можуть розпочати ремонт на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС через "воєнні дії у регіоні".

Міністр закордонних справ України Сибіга заявляв, що росія хоче підключити Запорізьку АЕС до російської енергосистеми всупереч ризикам ядерного інциденту. росіяни вже побудували лінію довжиною 200 км від Мелітополя до Маріуполя.

російський диктатор володимир путін заявив, що у відповідь на удари по Запорізькій АЕС росія може завдати "дзеркальних" ударів по інших атомних станціях України.

Без термінового відновлення електропостачання на ЗАЕС може статися аварія - Держатомрегулювання