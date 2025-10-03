Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Киев • УНН
Запорожская АЭС с 23 сентября питается от резервных дизель-генераторов, один из которых уже ремонтировали. Украина готова отремонтировать резервную линию питания ЗАЭС при условии обеспечения безопасности специалистов.
Украина готова при условии обеспечения безопасности украинских специалистов отремонтировать резервную линию питания Запорожской АЭС. На днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов, вышедший из строя. Об этом сообщила заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольга Юхимчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Юхимчук напомнила, что Запорожская атомная электростанция с 23 сентября находится в режиме питания от резервных дизель-генераторов.
"Генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго. Есть информация, что на днях россияне уже ремонтировали один из генераторов, вышедший из строя. Украина не имеет достоверных данных о гарантированной продолжительности работы генераторов, показателей надежности при такой нагрузке. Ситуацию дополнительно усложняет постепенная деградация оборудования и невозможность проведения плановых ремонтных, регламентных работ. Это создает угрозу остановки систем охлаждения ядерного топлива и отключения критически важных систем безопасности, что может, конечно, привести к развитию ядерной и радиационной аварии", - рассказала Юхимчук.
Она отметила, что Минэнерго совместно с МИД работают совместно с международными партнерами, чтобы привлечь максимальное внимание мира к ситуации на ЗАЭС.
"Украина готова при условии обеспечения безопасности наших специалистов отремонтировать резервную линию питания ЗАЭС", - сказала Юхимчук.
Дополнение
Глава Госатомрегулирования, Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины, комментируя ситуацию на ЗАЭС, сообщал, что системы безопасности поддерживаются дизель-генераторами, которые охлаждают топливо в шести реакторах. Ситуация является аварийной и может перерасти в катастрофу, если немедленно не восстановить подачу электроэнергии.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет переговоры с Украиной и Россией, чтобы как можно скорее восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции, которая уже более недели остается без подключения к энергосистеме.
В МАГАТЭ заявляли также, что российские оккупанты утверждают, что не могут начать ремонт на временно захваченной Запорожской АЭС из-за "военных действий в регионе".
Министр иностранных дел Украины Сибига заявлял, что Россия хочет подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме вопреки рискам ядерного инцидента. Россияне уже построили линию длиной 200 км от Мелитополя до Мариуполя.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в ответ на удары по Запорожской АЭС Россия может нанести "зеркальные" удары по другим атомным станциям Украины.
