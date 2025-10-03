Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов

Украина готова при условии обеспечения безопасности украинских специалистов отремонтировать резервную линию питания Запорожской АЭС. На днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов, вышедший из строя. Об этом сообщила заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольга Юхимчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Юхимчук напомнила, что Запорожская атомная электростанция с 23 сентября находится в режиме питания от резервных дизель-генераторов.

"Генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго. Есть информация, что на днях россияне уже ремонтировали один из генераторов, вышедший из строя. Украина не имеет достоверных данных о гарантированной продолжительности работы генераторов, показателей надежности при такой нагрузке. Ситуацию дополнительно усложняет постепенная деградация оборудования и невозможность проведения плановых ремонтных, регламентных работ. Это создает угрозу остановки систем охлаждения ядерного топлива и отключения критически важных систем безопасности, что может, конечно, привести к развитию ядерной и радиационной аварии", - рассказала Юхимчук.

Она отметила, что Минэнерго совместно с МИД работают совместно с международными партнерами, чтобы привлечь максимальное внимание мира к ситуации на ЗАЭС.

"Украина готова при условии обеспечения безопасности наших специалистов отремонтировать резервную линию питания ЗАЭС", - сказала Юхимчук.

Дополнение

Глава Госатомрегулирования, Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины, комментируя ситуацию на ЗАЭС, сообщал, что системы безопасности поддерживаются дизель-генераторами, которые охлаждают топливо в шести реакторах. Ситуация является аварийной и может перерасти в катастрофу, если немедленно не восстановить подачу электроэнергии.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет переговоры с Украиной и Россией, чтобы как можно скорее восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции, которая уже более недели остается без подключения к энергосистеме.

В МАГАТЭ заявляли также, что российские оккупанты утверждают, что не могут начать ремонт на временно захваченной Запорожской АЭС из-за "военных действий в регионе".

Министр иностранных дел Украины Сибига заявлял, что Россия хочет подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме вопреки рискам ядерного инцидента. Россияне уже построили линию длиной 200 км от Мелитополя до Мариуполя.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в ответ на удары по Запорожской АЭС Россия может нанести "зеркальные" удары по другим атомным станциям Украины.

