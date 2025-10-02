путін загрожує ударами по українських АЕС
Київ • УНН
Навколо ситуації з ЗАЕС триває психологічна атака загарбників. Тим часом кремлівський диктатор на форуміу Валдаї фактично пригрозив ударом по інших українських АЕС.
російський диктатор володимир путін заявив, що у відповідь на удари по Запорізькій АЕС росія може завдати "дзеркальних" ударів по інших атомних станціях України, пише УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
У Києві мають замислитись, що на території України є АЕС, і росія може відповісти дзеркально на удари по Запорізькій АЕС
Нагадаємо
Європейський Союз закликав росію негайно вивести всі сили та військову техніку із Запорізької АЕС та всієї України, повернувши контроль над станцією українській владі. Це сталося після того, як ЗАЕС вдесяте втратила зв'язок із зовнішнім джерелом живлення, що є найдовшим і найсерйознішим відключенням.
При цьому російські окупанти стверджують, що не можуть розпочати ремонт на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС через "воєнні дії у регіоні".
За словами глави МЗС України Андрія Сибіги, рф навмисно знеструмила Запорізьку атомну електростанцію. Наступний крок буде ще небезпечнішим: запуск реактора під окупацією - без належного охолодження.