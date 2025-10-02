Путин угрожает ударами по украинским АЭС

российский диктатор владимир путин заявил, что в ответ на удары по Запорожской АЭС россия может нанести "зеркальные" удары по другим атомным станциям Украины, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В Киеве должны задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и россия может ответить зеркально на удары по Запорожской АЭС - заявил путин.

Напомним

Европейский Союз призвал россию немедленно вывести все силы и военную технику с Запорожской АЭС и всей Украины, вернув контроль над станцией украинским властям. Это произошло после того, как ЗАЭС в десятый раз потеряла связь с внешним источником питания, что является самым длительным и серьезным отключением.

При этом российские оккупанты утверждают, что не могут начать ремонт на временно захваченной Запорожской АЭС из-за "военных действий в регионе".

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, рф намеренно обесточила Запорожскую атомную электростанцию. Следующий шаг будет еще опаснее: запуск реактора под оккупацией - без надлежащего охлаждения.