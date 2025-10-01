Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України

В Європейському Союзі закликали росію негайно вивести всі свої сили, військову техніку та інший несанкціонований персонал із Запорізької АЕС та загалом всієї України й повернути контроль над станцією українській владі. Про це йдеться в заяві речника зовнішньої дипломатичної служби ЄС, передає УНН.

Деталі

Минулого тижня Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову втратила зв'язок з останнім зовнішнім джерелом живлення. Це вже 10-й випадок з початку війни росії проти України. Це найдовше та найсерйозніше відключення, зокрема через те, що військова діяльність продовжує перешкоджати ремонту та повторному підключенню ліній електропередач. Ми закликаємо росію негайно припинити всі військові операції навколо атомної станції, щоб забезпечити термінове відновлення ліній електропередач - йдеться в заяві.

В ЄС зазначили, що наразі атомна електростанція використовує лише аварійні дизель-генератори для забезпечення електроенергією, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки. Тривале відключення електропостачання може зрештою поставити під загрозу роботу систем безпеки.

ЄС повністю підтримує зусилля МАГАТЕ щодо сприяння ремонту ліній електропередач відповідно до семи незамінних принципів забезпечення ядерної безпеки та захищеності, визначених Генеральним директором МАГАТЕ. Це включає дотримання принципу 4, який говорить про те, що "повинно бути забезпечене безпечне зовнішнє електропостачання з мережі для всіх ядерних об'єктів". Сім незамінних принципів, а також п'ять конкретних принципів захисту ЗАЕС, повинні бути повністю дотримані. Це має важливе значення для подальшого зміцнення ядерної безпеки та захищеності в усьому світі - зазначається в заяві.

Наголошується, що спроби росії незаконно захопити українську ЗАЕС не мають підстав згідно з міжнародним правом.

росія повинна негайно, беззастережно та повністю вивести всі свої сили, військову техніку та інший несанкціонований персонал із ЗАЕС та всієї території України. Повернення ЗАЕС під повний контроль компетентної та законної влади України є єдиним довгостроковим рішенням для мінімізації ризику ядерної аварії з глобальними наслідками - наголосили в ЄС.

Божевілля продовжується, тому що міжнародні інститути такі слабкі: Зеленський про блекаут на ЗАЕС

Доповнення

23 вересня, внаслідок чергової провокації з боку російських військових, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що росія хоче підключити Запорізьку АЕС до власної енергосистеми всупереч ризикам ядерного інциденту. росіяни вже побудували лінію довжиною 200 км від Мелітополя до Маріуполя.

Голова Держатомрегулювання – Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков наголошував, що якщо найближчим часом окупанти не створять відповідних умов для відновлення зв’язку ЗАЕС з українською енергосистемою, а дизельне паливо на промисловому майданчику закінчиться, цілком ймовірний розвиток аварійної ситуації, яка матиме радіаційні наслідки не лише для України, а й для європейських країн.

У четвер, 25 вересня Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся у москві з очільником кремля володимиром путіним.