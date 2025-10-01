$41.320.16
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины

Киев • УНН

 • 1812 просмотра

Европейский Союз призвал россию немедленно вывести все силы и военную технику из Запорожской АЭС и всей Украины, вернув контроль над станцией украинским властям. Это произошло после того, как ЗАЭС в десятый раз потеряла связь с внешним источником питания, что является самым долгим и серьезным отключением.

Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины

В Европейском Союзе призвали россию немедленно вывести все свои силы, военную технику и другой несанкционированный персонал с Запорожской АЭС и в целом со всей Украины и вернуть контроль над станцией украинским властям. Об этом говорится в заявлении представителя внешней дипломатической службы ЕС, передает УНН.

Детали

На прошлой неделе Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова потеряла связь с последним внешним источником питания. Это уже 10-й случай с начала войны россии против Украины. Это самое длительное и серьезное отключение, в частности из-за того, что военная деятельность продолжает препятствовать ремонту и повторному подключению линий электропередач. Мы призываем россию немедленно прекратить все военные операции вокруг атомной станции, чтобы обеспечить срочное восстановление линий электропередач

- говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что сейчас атомная электростанция использует только аварийные дизель-генераторы для обеспечения электроэнергией, необходимой для охлаждения шести остановленных реакторов и других важных функций ядерной безопасности. Длительное отключение электроснабжения может в конечном итоге поставить под угрозу работу систем безопасности.

ЕС полностью поддерживает усилия МАГАТЭ по содействию ремонту линий электропередач в соответствии с семью незаменимыми принципами обеспечения ядерной безопасности и защищенности, определенными Генеральным директором МАГАТЭ. Это включает соблюдение принципа 4, который гласит, что "должно быть обеспечено безопасное внешнее электроснабжение из сети для всех ядерных объектов". Семь незаменимых принципов, а также пять конкретных принципов защиты ЗАЭС, должны быть полностью соблюдены. Это имеет важное значение для дальнейшего укрепления ядерной безопасности и защищенности во всем мире

- отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что попытки россии незаконно захватить украинскую ЗАЭС не имеют оснований согласно международному праву.

россия должна немедленно, безоговорочно и полностью вывести все свои силы, военную технику и другой несанкционированный персонал с ЗАЭС и всей территории Украины. Возвращение ЗАЭС под полный контроль компетентных и законных властей Украины является единственным долгосрочным решением для минимизации риска ядерной аварии с глобальными последствиями

 - подчеркнули в ЕС.

Безумие продолжается, потому что международные институты так слабы: Зеленский о блэкауте на ЗАЭС24.09.25, 17:06 • 11430 просмотров

Дополнение

23 сентября, в результате очередной провокации со стороны российских военных, была повреждена линия электропередачи, которая питала ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что россия хочет подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме вопреки рискам ядерного инцидента. Россияне уже построили линию длиной 200 км от Мелитополя до Мариуполя.

Глава Госатомрегулирования – Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков подчеркивал, что если в ближайшее время оккупанты не создадут соответствующих условий для восстановления связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, а дизельное топливо на промышленной площадке закончится, вполне вероятно развитие аварийной ситуации, которая будет иметь радиационные последствия не только для Украины, но и для европейских стран.

В четверг, 25 сентября Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в москве с главой кремля владимиром путиным.

Анна Мурашко

