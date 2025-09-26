Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув до москви та зустрівся з путіним

У четвер, 25 вересня Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся у москві з очільником кремля володимиром путіним. Про це інформує УНН з посиланням на адміністрацію президента рф, допис Гроссі у соціальній мережі Х.

Деталі

"Своєчасний та важливий обмін думками з президентом росії путіним щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та проблем ядерної безпеки. Вдячний за підтримку неупередженої та професійної роботи", - написав очільник МАГАТЕ на своїй сторінці у соцмережі Х.

Нагадаємо

69-та Генконференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію, що закликає рф до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС. Документ підтримали 62 держави-члени, вимагаючи повернення ЗАЕС під повний контроль України.

