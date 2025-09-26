Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув до москви та зустрівся з путіним

$41.410.03
25 вересня, 17:19 • 10126 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 16693 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 20774 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 50348 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 35607 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 58941 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 58153 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 76380 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 55936 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47455 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
Рютте підтримав Трампа щодо збиття російських літаків і дронів - порушників авіапростору НАТО у разі необхідності25 вересня, 14:22 • 3518 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 15202 перегляди
Міністр оборони США викликав сотні генералів та адміралів на зустріч - WP25 вересня, 14:56 • 5730 перегляди
"Йдемо тільки вперед": російські командири наказують розстрілювати своїх солдатів за відступ з позиційVideo25 вересня, 14:56 • 4902 перегляди
Заочно засуджено експредставника Президента України в Криму: йому дали 11 років за держзраду25 вересня, 15:01 • 4342 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 15213 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 22189 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 30064 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту25 вересня, 10:24 • 50350 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 33347 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Марк Рютте
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Нью-Йорк
Державний кордон України
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 20821 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 29361 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 62986 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 121059 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 79270 перегляди
МіГ-31
The Washington Post
Су-30
TikTok
Saab JAS 39 Gripen

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув до москви та зустрівся з путіним

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з володимиром путіним у москві. Обговорювалися питання ядерної енергетики, нерозповсюдження та ядерної безпеки.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув до москви та зустрівся з путіним

У четвер, 25 вересня Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся у москві з очільником кремля володимиром путіним. Про це інформує УНН з посиланням на адміністрацію президента рф, допис Гроссі у соціальній мережі Х.

Деталі

"Своєчасний та важливий обмін думками з президентом росії путіним щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та проблем ядерної безпеки. Вдячний за підтримку неупередженої та професійної роботи", - написав очільник МАГАТЕ на своїй сторінці у соцмережі Х.

Нагадаємо

69-та Генконференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію, що закликає рф до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС. Документ підтримали 62 держави-члени, вимагаючи повернення ЗАЕС під повний контроль України.

На Запорізькій АЕС триває блекаут: в "Енергоатомі" заявили, що окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання25.09.25, 15:05 • 2414 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Електроенергія
Володимир Путін
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна