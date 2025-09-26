Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл в москву и встретился с путиным

В четверг, 25 сентября, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Москве с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на администрацию президента РФ, сообщение Гросси в социальной сети Х.

Подробности

"Своевременный и важный обмен мнениями с президентом России Путиным по ядерной энергетике, нераспространению и проблемам ядерной безопасности. Благодарен за поддержку беспристрастной и профессиональной работы", - написал глава МАГАТЭ на своей странице в соцсети Х.

Напомним

69-я Генконференция МАГАТЭ приняла резолюцию, призывающую РФ к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС. Документ поддержали 62 государства-члена, требуя возвращения ЗАЭС под полный контроль Украины.

На Запорожской АЭС продолжается блэкаут: в "Энергоатоме" заявили, что оккупанты намеренно не подключают станцию к энергоснабжению