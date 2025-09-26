$41.410.03
25 сентября, 17:19
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл в москву и встретился с путиным

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с владимиром путиным в москве. Обсуждались вопросы ядерной энергетики, нераспространения и ядерной безопасности.

Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл в москву и встретился с путиным

В четверг, 25 сентября, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Москве с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на администрацию президента РФ, сообщение Гросси в социальной сети Х.

Подробности

"Своевременный и важный обмен мнениями с президентом России Путиным по ядерной энергетике, нераспространению и проблемам ядерной безопасности. Благодарен за поддержку беспристрастной и профессиональной работы", - написал глава МАГАТЭ на своей странице в соцсети Х.

Напомним

69-я Генконференция МАГАТЭ приняла резолюцию, призывающую РФ к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС. Документ поддержали 62 государства-члена, требуя возвращения ЗАЭС под полный контроль Украины.

На Запорожской АЭС продолжается блэкаут: в "Энергоатоме" заявили, что оккупанты намеренно не подключают станцию к энергоснабжению25.09.25, 15:05 • 2408 просмотров

Вита Зеленецкая

Политика
Электроэнергия
Владимир Путин
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Украина