Второй день подряд оккупированная россией Запорожская атомная электростанция вынуждена работать на дизель-генераторах из-за потери внешнего электроснабжения. Как сообщили в "Энергоатоме", это создает критическую ситуацию, угрожающую безопасности не только Украины, но и стран Европы, передает УНН.

23 сентября, в результате очередной провокации со стороны российских военных, была повреждена линия электропередачи, питавшая ЗАЭС от украинской энергосистемы.

По информации НЭК "Укрэнерго", на контролируемой Украиной территории эта линия исправна, и никаких технических препятствий для ее использования не существует.

Несмотря на это, оккупанты намеренно не подключают станцию к энергоснабжению, продолжая грубую дезинформационную кампанию против Украины. Таким образом они сознательно подвергают опасности миллионы людей на всем континенте. Дизель-генераторы предназначены только для аварийного питания и не способны длительное время обеспечивать потребности станции. Их остановка может привести к потере контроля над ядерной безопасностью объекта