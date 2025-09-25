$41.410.03
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
10:24 • 25863 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 24096 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 49740 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 50792 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 71464 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 53923 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 46782 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 42113 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 72430 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
На Запорожской АЭС продолжается блэкаут: в "Энергоатоме" заявили, что оккупанты намеренно не подключают станцию к энергоснабжению

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Запорожская АЭС второй день работает на дизель-генераторах из-за потери внешнего электроснабжения. Это создает критическую ситуацию, угрожающую безопасности Украины и Европы.

На Запорожской АЭС продолжается блэкаут: в "Энергоатоме" заявили, что оккупанты намеренно не подключают станцию к энергоснабжению

Второй день подряд оккупированная россией Запорожская атомная электростанция вынуждена работать на дизель-генераторах из-за потери внешнего электроснабжения. Как сообщили в "Энергоатоме", это создает критическую ситуацию, угрожающую безопасности не только Украины, но и стран Европы, передает УНН.

Контекст

23 сентября, в результате очередной провокации со стороны российских военных, была повреждена линия электропередачи, питавшая ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Детали

По информации НЭК "Укрэнерго", на контролируемой Украиной территории эта линия исправна, и никаких технических препятствий для ее использования не существует.

Несмотря на это, оккупанты намеренно не подключают станцию к энергоснабжению, продолжая грубую дезинформационную кампанию против Украины. Таким образом они сознательно подвергают опасности миллионы людей на всем континенте. Дизель-генераторы предназначены только для аварийного питания и не способны длительное время обеспечивать потребности станции. Их остановка может привести к потере контроля над ядерной безопасностью объекта

- говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" призвали международное сообщество и партнеров усилить давление на страну-агрессора. Станция должна быть немедленно возвращена под контроль своего единственного законного оператора – Энергоатома, чтобы предотвратить радиационную и ядерную катастрофу.

Антонина Туманова

