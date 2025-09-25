На Запорізькій АЕС триває блекаут: в "Енергоатомі" заявили, що окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання

Другий день поспіль окупована росією Запорізька атомна електростанція змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання. Як повідомили в "Енергоатомі", це створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країнам Європи, передає УНН.

23 вересня, внаслідок чергової провокації з боку російських військових, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.

За інформацією НЕК "Укренерго", на контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання не існує.

Попри це, окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання, продовжуючи грубу дезінформаційну кампанію проти України. Таким чином вони свідомо наражають на небезпеку мільйони людей на всьому континенті. Дизель-генератори призначені лише для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції. Їх зупинка може призвести до втрати контролю над ядерною безпекою об’єкта