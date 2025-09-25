$41.410.03
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 25827 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 24076 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 49721 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 50777 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 71452 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 53917 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46780 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42110 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 72427 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
На Запорізькій АЕС триває блекаут: в "Енергоатомі" заявили, що окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Запорізька АЕС другий день працює на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання. Це створює критичну ситуацію, що загрожує безпеці України та Європи.

На Запорізькій АЕС триває блекаут: в "Енергоатомі" заявили, що окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання

Другий день поспіль окупована росією Запорізька атомна електростанція змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання. Як повідомили в "Енергоатомі", це створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країнам Європи, передає УНН.

Контекст

23 вересня, внаслідок чергової провокації з боку російських військових, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.

Деталі

За інформацією НЕК "Укренерго", на контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання не існує.

Попри це, окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання, продовжуючи грубу дезінформаційну кампанію проти України. Таким чином вони свідомо наражають на небезпеку мільйони людей на всьому континенті.  Дизель-генератори призначені лише для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції. Їх зупинка може призвести до втрати контролю над ядерною безпекою об’єкта 

- йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" закликали міжнародну спільноту та партнерів посилити тиск на країну-агресора. Станція має бути негайно повернена під контроль свого єдиного законного оператора – Енергоатома, щоб запобігти радіаційній та ядерній катастрофі.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Електроенергія
Укренерго
Європа
Україна