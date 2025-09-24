Безумие продолжается, потому что международные институты так слабы: Зеленский о блэкауте на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о рисках радиационной аварии, в частности, из-за оккупации россией Запорожской АЭС, где вчера произошел очередной блэкаут, подчеркнув, что это продолжается из-за слабых международных институтов. Об этом Зеленский заявил во время выступления на Генассамблее ООН, передает УНН.

На этой ассамблее год назад я предупреждал мир о рисках радиационной аварии, в частности из-за оккупации россией нашей ЗАЭС. Ничего, впрочем, не изменилось. Вчера станция подверглась очередному блэкауту, а россия не прекращает обстрелы даже вблизи самой станции, потому что международные институты так слабы. Безумие продолжается