Эксклюзив
13:04 • 3486 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 10250 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 12662 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 21439 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 15643 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 27110 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 17222 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17793 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14864 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 27318 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
Безумие продолжается, потому что международные институты так слабы: Зеленский о блэкауте на ЗАЭС

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжающихся рисках радиационной аварии на Запорожской АЭС из-за слабых международных институтов. Вчера на станции произошел очередной блэкаут, а Россия не прекращает обстрелы вблизи нее.

Безумие продолжается, потому что международные институты так слабы: Зеленский о блэкауте на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о рисках радиационной аварии, в частности, из-за оккупации россией Запорожской АЭС, где вчера произошел очередной блэкаут, подчеркнув, что это продолжается из-за слабых международных институтов. Об этом Зеленский заявил во время выступления на Генассамблее ООН, передает УНН.

Подробности

На этой ассамблее год назад я предупреждал мир о рисках радиационной аварии, в частности из-за оккупации россией нашей ЗАЭС. Ничего, впрочем, не изменилось. Вчера станция подверглась очередному блэкауту, а россия не прекращает обстрелы даже вблизи самой станции, потому что международные институты так слабы. Безумие продолжается

- сказал Зеленский.

Напомним

Запорожская АЭС пережила десятый блэкаут с начала оккупации, отключившись от украинской энергосистемы. Станция перешла на питание от дизель-генераторов, что является нарушением условий эксплуатации.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
Генеральная Ассамблея ООН
Владимир Зеленский