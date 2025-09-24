Божевілля продовжується, тому що міжнародні інститути такі слабкі: Зеленський про блекаут на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив про ризики радіаційної аварії, зокрема, через окупацію росією Запорізької АЕС, де вчора стався черговий блекаут, наголосивши, що це продовжується через слабкі міжнародні інституції. Про це Зеленський заявив під час виступу на Генасамблеї ООН, передає УНН.

Деталі

На цій асамблеї рік тому я попереджав світ про ризики радіаційної аварії, зокрема через окупацію росією нашої ЗАЕС. Нічого, втім не змінилося. Вчора станція зазнала чергового блекауту, а росія не припиняє обстріли навіть поблизу самої станції, тому що міжнародні інститути такі слабкі. Божевілля продовжується - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Запорізька АЕС зазнала десятого блекауту з початку окупації, відключившись від української енергосистеми. Станція перейшла на живлення від дизель-генераторів, що є порушенням умов експлуатації.