Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки

Якщо найближчим часом окупанти не створять відповідних умов для відновлення зв’язку ЗАЕС з українською енергосистемою, а дизельне паливо на промисловому майданчику закінчиться, цілком ймовірний розвиток аварійної ситуації, яка матиме радіаційні наслідки не лише для України, а й для європейських країн. Про це заявив зазначив Голова Держатомрегулювання – Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

Окупована російськими загарбниками Запорізька АЕС шість діб залишається без зв’язку з українською енергосистемою, а живлення систем безпеки та систем, що є важливими для безпеки АЕС, забезпечується роботою резервних дизельних електростанцій.

Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередач та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній – всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм. Наразі точно не відомо, які запаси дизельного палива на промисловому майданчику ЗАЕС і скільки часу зможуть працювати дизельні генератори, щоб забезпечувати роботу систем безпеки та систем важливих для безпеки. Передусім, йдеться про роботу систем охолодження опроміненого ядерного палива, що перебуває в усіх шести реакторах та в басейнах витримки - зазначив Коріков.

Він наголосив, що якщо найближчим часом окупанти не створять відповідних умов для відновлення зв’язку ЗАЕС з українською енергосистемою, а дизельне паливо на промисловому майданчику закінчиться, цілком ймовірний розвиток аварійної ситуації, яка матиме радіаційні наслідки не лише для України, а й для європейських країн.

У Держатомрегулювання нагадали, що надійне і стабільне зовнішнє електропостачання було визначене Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі одним із семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та одним із п'яти принципів для запобігання ймовірній аварії та забезпечення цілісності окупованої ЗАЕС. Однак рф цинічно ігнорує їх, так само як і низку резолюцій Ради Керуючих і Генеральної конференції МАГАТЕ, Генеральної Асамблеї ООН, які закликають до деокупації, демілітаризації ЗАЕС, повернення її під контроль України.

23 вересня, внаслідок чергової провокації з боку російських військових, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.