Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки

Київ • УНН

 • 3194 перегляди

Окупована ЗАЕС шість діб без зв'язку з українською енергосистемою, працюючи на резервних дизельних генераторах. Закінчення палива може призвести до радіаційної аварії з наслідками для Європи, заявляє Голова Держатомрегулювання.

Якщо найближчим часом окупанти не створять відповідних умов для відновлення зв’язку ЗАЕС з українською енергосистемою, а дизельне паливо на промисловому майданчику закінчиться, цілком ймовірний розвиток аварійної ситуації, яка матиме радіаційні наслідки не лише для України, а й для європейських країн. Про це заявив зазначив Голова Держатомрегулювання – Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

Деталі

Окупована російськими загарбниками Запорізька АЕС шість діб залишається без зв’язку з українською енергосистемою, а живлення систем безпеки та систем, що є важливими для безпеки АЕС, забезпечується роботою резервних дизельних електростанцій.

На Запорізькій АЕС триває блекаут: в "Енергоатомі" заявили, що окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання25.09.25, 16:05 • 3019 переглядiв

Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередач та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній – всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм. Наразі точно не відомо, які запаси дизельного палива на промисловому майданчику ЗАЕС і скільки часу зможуть працювати дизельні генератори, щоб забезпечувати роботу систем безпеки та систем важливих для безпеки. Передусім, йдеться про роботу систем охолодження опроміненого ядерного палива, що перебуває в усіх шести реакторах та в басейнах витримки 

- зазначив Коріков.

Він наголосив, що якщо найближчим часом окупанти не створять відповідних умов для відновлення зв’язку ЗАЕС з українською енергосистемою, а дизельне паливо на промисловому майданчику закінчиться, цілком ймовірний розвиток аварійної ситуації, яка матиме радіаційні наслідки не лише для України, а й для європейських країн.

Запорізька АЕС без світла четвертий день: росія проклала 200 км ліній для захоплення станції - Сибіга27.09.25, 20:46 • 33056 переглядiв

У Держатомрегулювання нагадали, що надійне і стабільне зовнішнє електропостачання було визначене Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі одним із семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та одним із п'яти принципів для запобігання ймовірній аварії та забезпечення цілісності окупованої ЗАЕС. Однак рф цинічно ігнорує їх, так само як і низку резолюцій Ради Керуючих і Генеральної конференції МАГАТЕ, Генеральної Асамблеї ООН, які закликають до деокупації, демілітаризації ЗАЕС, повернення її під контроль України.

Контекст

23 вересня, внаслідок чергової провокації з боку російських військових, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Електроенергія
Генеральна Асамблея ООН
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна