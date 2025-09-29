$41.480.01
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности

Киев • УНН

 • 1810 просмотра

Оккупированная ЗАЭС шесть суток без связи с украинской энергосистемой, работая на резервных дизельных генераторах. Окончание топлива может привести к радиационной аварии с последствиями для Европы, заявляет Глава Госатомрегулирования.

Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности

Если в ближайшее время оккупанты не создадут соответствующие условия для восстановления связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, а дизельное топливо на промышленной площадке закончится, вполне вероятно развитие аварийной ситуации, которая будет иметь радиационные последствия не только для Украины, но и для европейских стран. Об этом заявил председатель Госатомрегулирования – Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.

Детали

Оккупированная российскими захватчиками Запорожская АЭС шесть суток остается без связи с украинской энергосистемой, а питание систем безопасности и систем, важных для безопасности АЭС, обеспечивается работой резервных дизельных электростанций.

На Запорожской АЭС продолжается блэкаут: в "Энергоатоме" заявили, что оккупанты намеренно не подключают станцию к энергоснабжению

Игнорирование оккупантами требований и принципов ядерной и радиационной безопасности, обстрелы российскими войсками линий электропередач и их повреждение, создание препятствий для восстановления украинскими специалистами этих линий – все эти действия вполне могут привести к развитию событий по наихудшему сценарию. Сейчас точно не известно, какие запасы дизельного топлива на промышленной площадке ЗАЭС и сколько времени смогут работать дизельные генераторы, чтобы обеспечивать работу систем безопасности и систем, важных для безопасности. Прежде всего, речь идет о работе систем охлаждения облученного ядерного топлива, находящегося во всех шести реакторах и в бассейнах выдержки 

- отметил Кориков.

Он подчеркнул, что если в ближайшее время оккупанты не создадут соответствующих условий для восстановления связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, а дизельное топливо на промышленной площадке закончится, вполне вероятно развитие аварийной ситуации, которая будет иметь радиационные последствия не только для Украины, но и для европейских стран.

Запорожская АЭС без света четвертый день: россия проложила 200 км линий для захвата станции - Сибига

В Госатомрегулировании напомнили, что надежное и стабильное внешнее электроснабжение было определено Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси одним из семи неотъемлемых столпов ядерной безопасности и одним из пяти принципов для предотвращения вероятной аварии и обеспечения целостности оккупированной ЗАЭС. Однако РФ цинично игнорирует их, так же как и ряд резолюций Совета Управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ, Генеральной Ассамблеи ООН, которые призывают к деоккупации, демилитаризации ЗАЭС, возвращению ее под контроль Украины.

Контекст

23 сентября, в результате очередной провокации со стороны российских военных, была повреждена линия электропередачи, которая питала ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Антонина Туманова

