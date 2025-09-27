Запорожская АЭС без света четвертый день: россия проложила 200 км линий для захвата станции - Сибига
Киев • УНН
Запорожская АЭС четвертый день остается без электроснабжения, это десятое отключение из-за действий россии. Оккупанты проложили 200 км линий, готовясь подключить станцию к энергосети и запустить ее снова.
В результате действий России Запорожская АЭС уже четвертый день остается без электроснабжения. Это уже десятое отключение электроэнергии на станции, вызванное действиями россии. Кроме того, россия проложила 200 километров линий электропередач, готовясь к попытке захватить станцию, подключить ее к энергосети и запустить снова
По словам главы МИД, "самое страшное то, что российские руководители, работающие над этим планом, так стремятся угодить своим боссам в москве, что игнорируют любые вопросы ядерной безопасности. Мы уже видели такую модель поведения в 1986 году".
Безответственные действия москвы привели к слишком многим рискам на протяжении многих лет. Намеренные удары вблизи ядерных объектов, такие как взрыв дрона вблизи Южно-Украинской АЭС на этой неделе, предыдущий удар дрона по Чернобыльскому контейнменту и другие безрассудные действия. Однако попытка россии возобновить работу ЗАЭС может быть худшей из всех и представлять наибольший риск. москва активно пытается привлечь МАГАТЭ к этой авантюре и оправдать свой захват ЗАЭС
Он отметил, что такой сценарий ведет к необратимому краху мирного ядерного порядка, созданного МАГАТЭ.
Мы требуем, чтобы агентство заняло принципиальную позицию. Запорожская атомная электростанция должна быть возвращена Украине, ее законному владельцу. Мы призываем все страны, заинтересованные в ядерной безопасности и защите, четко дать понять москве, что ее ядерная авантюра должна закончиться
Дополнение
В четверг, 25 сентября, Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в москве с главой кремля владимиром путиным.
26 сентября, второй день подряд, оккупированная россией Запорожская атомная электростанция вынуждена работать на дизель-генераторах из-за потери внешнего электроснабжения.