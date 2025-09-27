Запорожская АЭС без света четвертый день: россия проложила 200 км линий для захвата станции - Сибига

$41.490.00
48.710.00
ukenru
16:24 • 10390 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
15:30 • 16277 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 57300 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 104929 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 43976 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 41152 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 37572 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 26784 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 54842 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 56350 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярные новости
Неизвестные дроны снова замечены в Дании: на этот раз - возле военных объектов27 сентября, 10:25 • 4352 просмотра
Редкий BMW E28 M5 выставлен на продажуPhoto27 сентября, 10:38 • 6516 просмотра
Украину накроют дожди: синоптик назвала регионы с самой низкой температурой27 сентября, 12:15 • 11500 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT13:37 • 11204 просмотра
Провоевал всего три дня: украинские военные взяли в плен белорусаVideo16:46 • 7136 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 25796 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 104943 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 44933 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 54849 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 56354 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рафаэль Гросси
Марк Рютте
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Дания
Реклама
УНН Lite
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT13:37 • 11213 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 57307 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 36299 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 41438 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 43574 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Financial Times
Grand Theft Auto
Таймс
Хранитель

Запорожская АЭС без света четвертый день: россия проложила 200 км линий для захвата станции - Сибига

Киев • УНН

 • 1930 просмотра

Запорожская АЭС четвертый день остается без электроснабжения, это десятое отключение из-за действий россии. Оккупанты проложили 200 км линий, готовясь подключить станцию к энергосети и запустить ее снова.

Запорожская АЭС без света четвертый день: россия проложила 200 км линий для захвата станции - Сибига

В результате действий россии Запорожская АЭС уже четвертый день остается без электроснабжения. Оккупанты проложили 200 километров линий электропередач, готовясь к попытке захватить станцию, подключить ее к энергосети и запустить снова. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

В результате действий России Запорожская АЭС уже четвертый день остается без электроснабжения. Это уже десятое отключение электроэнергии на станции, вызванное действиями россии. Кроме того, россия проложила 200 километров линий электропередач, готовясь к попытке захватить станцию, подключить ее к энергосети и запустить снова 

- сообщил Сибига.

По словам главы МИД, "самое страшное то, что российские руководители, работающие над этим планом, так стремятся угодить своим боссам в москве, что игнорируют любые вопросы ядерной безопасности. Мы уже видели такую модель поведения в 1986 году".

Безответственные действия москвы привели к слишком многим рискам на протяжении многих лет. Намеренные удары вблизи ядерных объектов, такие как взрыв дрона вблизи Южно-Украинской АЭС на этой неделе, предыдущий удар дрона по Чернобыльскому контейнменту и другие безрассудные действия. Однако попытка россии возобновить работу ЗАЭС может быть худшей из всех и представлять наибольший риск. москва активно пытается привлечь МАГАТЭ к этой авантюре и оправдать свой захват ЗАЭС 

- добавил Сибига.

Он отметил, что такой сценарий ведет к необратимому краху мирного ядерного порядка, созданного МАГАТЭ.

Мы требуем, чтобы агентство заняло принципиальную позицию. Запорожская атомная электростанция должна быть возвращена Украине, ее законному владельцу. Мы призываем все страны, заинтересованные в ядерной безопасности и защите, четко дать понять москве, что ее ядерная авантюра должна закончиться 

- резюмировал Сибига.

Запорожская АЭС без внешнего питания более трех суток, ситуация вызывает опасения - The Guardian27.09.25, 13:58 • 3116 просмотров

Дополнение

В четверг, 25 сентября, Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в москве с главой кремля владимиром путиным.

26 сентября, второй день подряд, оккупированная россией Запорожская атомная электростанция вынуждена работать на дизель-генераторах из-за потери внешнего электроснабжения.

Антонина Туманова

Война в Украине
Электроэнергия
Владимир Путин
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Украина