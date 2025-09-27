Запорожская АЭС без света четвертый день: россия проложила 200 км линий для захвата станции - Сибига

В результате действий россии Запорожская АЭС уже четвертый день остается без электроснабжения. Оккупанты проложили 200 километров линий электропередач, готовясь к попытке захватить станцию, подключить ее к энергосети и запустить снова. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

